Администрация Лукашенко не хочет слушать народ 4 9.07.2018, 19:16

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Противники аккумуляторного завода получили ответы на свои заявки о проведении пикетов в Минске.

Пикеты против завода активисты хотели провести у Администрации Лукашенко и у главного входа в Дом правительства.

Жители Брестского региона получили ответы из Минского горисполкома на два из шести заявлений о проведении в столице пикетов против строительства аккумуляторного завода «АйПауэр». Минские власти отказали активистам, сославшись на то, что их заявки не соответствуют требованиям двух статей закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

Что касается еще четырех заявлений, то по состоянию на 14.00 ответы на них пока не получены, передает b-g.by.

«Граждане имеют право на мирные собрания и на свободное выражение своих взглядов. Они стараются оставаться в рамках правового поля, соблюдать процедуру и поэтому подают заявки на акции. Но органы власти запрещают пикетирование, демонстрации и митинги по различным формальным поводам. Все это свидетельствует о грубом нарушении этих прав в нашей стране», — прокомментировал ситуацию правозащитник Роман Кисляк.

Также в ближайшее время станет известно, удовлетворены ли заявки на проведение трех пикетов в Бресте: одного на площади Ленина, еще двух — на площади Свободы. Они были поданы в Брестский горисполком 25 июня.

Пока что активистам лишь однажды удалось добиться разрешения на проведение акции протеста против строительства аккумуляторного завода — митинг «Брестчанки против свинца» прошел в конце апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек.

Неоднократные заявки на проведение пикетов в Бресте и напротив строящегося завода в Брестском районе власти оставили без удовлетворения.

Начиная с марта активисты каждое воскресенье кормят голубей на площади Ленина в Бресте, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода. Некоторых из них за это привлекли к административной ответственности, других вызывали в милицию для дачи пояснений и профилактической беседы о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях.