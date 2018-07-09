закрыть
9 июля 2018, понедельник, 19:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Трамп откроет переговоры с Путиным военными учениями в Черном море

1
  • 9.07.2018, 19:21

Россия ответит демонстрацией ракет у побережья Сирии.

За неделю до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки военно-морские силы США начали масштабные учения в Черном море.

В маневрах Sea Breeze 2018, которые стартовали в понедельник и проводятся совместно с черноморским флотом Украины, а также силами 18 стран НАТО, примут участие более 2 тысяч военнослужащих, около 30 кораблей и боевая авиация. Для участия в учениях в Черное море был переброшен флагманский корабль 6-го флота ВМС Штатов USS Mount Whitney, с борта которого будет осуществляться командование всеми операциями, пишет finanz.ru.

Как сообщает ТАСС, он зашел порт Одессы 7 июля - через день после того, как туда же прибыл американский ракетный эсминец USS Porter.

Участники учений, которые продлятся с 9 по 21 июля, отработают задачи, согласованные по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря, сообщила в пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Основными элементами и заданиями учений станут действия противокорабельной и противовоздушной обороны, высадка морского десанта, тактическое маневрирование.

Россия ответит на американские учения ракетными стрельбами у берегов Сирии. Они начнутся 11 июля и будут продолжаться две недели - соответствующее извещение для пилотов гражданских авиалиний Минобороны России опубликовало на прошлой неделе.

Для запусков ракет будет зарезервирован район в восточной части Средиземного моря - между побережьем Сирии (в районе Тартуса) и островом Кипр.

Из Севастополя в Средиземное море отправились малые ракетные корабли проекта 21631 "Град Свияжск" и "Великий Устюг", также вооруженные "Калибрами". Кроме того, в Средиземное море должен уйти недавно принятый в боевой состав однотипный малый ракетный корабль "Вышний Волочек".

В настоящий момент Россия и США обмениваются "позиционными документами" для встречи Путина и Трампа, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что ведется "подготовка переговоров на экспертном уровне".


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко