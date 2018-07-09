Трамп откроет переговоры с Путиным военными учениями в Черном море 1 9.07.2018, 19:21

Россия ответит демонстрацией ракет у побережья Сирии.

За неделю до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки военно-морские силы США начали масштабные учения в Черном море.

В маневрах Sea Breeze 2018, которые стартовали в понедельник и проводятся совместно с черноморским флотом Украины, а также силами 18 стран НАТО, примут участие более 2 тысяч военнослужащих, около 30 кораблей и боевая авиация. Для участия в учениях в Черное море был переброшен флагманский корабль 6-го флота ВМС Штатов USS Mount Whitney, с борта которого будет осуществляться командование всеми операциями, пишет finanz.ru.

Как сообщает ТАСС, он зашел порт Одессы 7 июля - через день после того, как туда же прибыл американский ракетный эсминец USS Porter.

Участники учений, которые продлятся с 9 по 21 июля, отработают задачи, согласованные по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря, сообщила в пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Основными элементами и заданиями учений станут действия противокорабельной и противовоздушной обороны, высадка морского десанта, тактическое маневрирование.

Россия ответит на американские учения ракетными стрельбами у берегов Сирии. Они начнутся 11 июля и будут продолжаться две недели - соответствующее извещение для пилотов гражданских авиалиний Минобороны России опубликовало на прошлой неделе.

Для запусков ракет будет зарезервирован район в восточной части Средиземного моря - между побережьем Сирии (в районе Тартуса) и островом Кипр.

Из Севастополя в Средиземное море отправились малые ракетные корабли проекта 21631 "Град Свияжск" и "Великий Устюг", также вооруженные "Калибрами". Кроме того, в Средиземное море должен уйти недавно принятый в боевой состав однотипный малый ракетный корабль "Вышний Волочек".

В настоящий момент Россия и США обмениваются "позиционными документами" для встречи Путина и Трампа, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что ведется "подготовка переговоров на экспертном уровне".