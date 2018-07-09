Могилевчанка в интернете продавала воду вместо дорогих духов 3 9.07.2018, 19:30

Минчанка купила через интернет духи за 213 рублей, но в посылке пришел флакон с обычной водой.

В Могилеве задержали 22-летнюю нигде не работающую молодую женщину. Ее подозревают в том, что она продавала под видом дорогих духов воду через интернет, сообщили в УВД Могоблисполкома.

Заявление о мошенничестве в милицию написала 45-летняя минчанка. Она рассказала, что купила через интернет духи за 213 рублей. В посылке пришел флакон от брендовой парфюмерии, но в нем была обычная вода.

Милиция задержала могилевчанку. По предварительной информации, покупая духи, она переливала их в другие флаконы, продавая своим клиентам обычную воду.

Могилевчанке грозит уголовная ответственность за мошенничество.