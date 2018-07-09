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СМИ: В Беларуси задержали гендиректора российского завода

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  • 9.07.2018, 19:47
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Валерий Сулеев

Генеральный директор «Брянсксельмаша» 30 июня уехал в Беларусь и перестал выходить на связь.

В Минске арестован генеральный директор российско-белорусского предприятия «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев, сообщают российские СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Как утверждает bryansktoday.ru, Валерий Сулеев 30 июня уехал в Беларусь и перестал выходить на связь. Арест был произведен якобы по указанию вице-премьера Беларуси Владимира Семашко, пишет издание.

«Брянсксельмаш» создан в августе 2005 года как совместное предприятие «Гомсельмаш» и «Брянсксельхозмаш». Основные виды деятельности – производство и реализация сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней, а также гарантийное и сервисное обслуживание своей продукции.

Нельзя исключать, что задержание Сулеева связанно с уголовным делом в отношении руководства одного из предприятий концерна «Гомсельмаш» – ОАО «Гомельский завод литья и нормалей». Согласно материалам уголовного дела, заместитель генерального директора завода совместно с начальником отдела организовал закупку у одного из постоянных поставщиков комплектующих для нужд завода. За благоприятное решение вопроса гендиректор предприятия-поставщика передал им в качестве взятки 1 миллион российских рублей (почти 16 тыс. USD).

«В результате проведения оперативно-розыскных действий фигуранты уголовного дела, в том числе взяткодатель, задержаны правоохранителями с поличным. Подозреваемые взяты под стражу. Готовятся материалы для предъявления им обвинений», – сообщил Следственный комитет Беларуси 6 июля.

Официально задержание Сулеева белорусские правоохранители пока не подтвердили.


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