Людас Румбутис: Места в полуфинале ЧМ сборная России не заслужила 9.07.2018, 20:02

Людас Румбутис

Фото: gazetaby.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси считает, что выход РФ в 1/2 «был бы несправедливым по отношению к футболу».

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис в интервью «Прессболу» поделился мыслями по поводу четвертьфиналов ЧМ-2018.

«Что касается поединка Россия — Хорватия, то чего-то такого стоило ожидать. Россияне играли на пределе, и у них очень чувствовалась рука Черчесова. В матче с испанцами хозяева сработали строго на результат. Кого интересует процент владения 74 на 26, если остроты не было? «Тики-така» уже ничего не дает, футбол ушел в другую сторону. Он стал намного быстрее, и опять в цене мастера, умеющие не просто сохранять мяч, а бежать с ним.

Считаю, сборная России на этом чемпионате выжала максимум из своих возможностей. Если бы с хорватами ей еще и подфартило... Хотя, по большому счету, места в полуфинале команда Черчесова не заслужила. Это было бы несправедливо по отношению к футболу. Сборная же Хорватии как раз достойна быть в четверке», – сказал Румбутис.