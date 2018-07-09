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Минобороны РБ - «Немецкой волне»: Читайте китайских философов

  • 9.07.2018, 20:11

Так Минобороны Беларуси прокомментировало участие псковских десантников и военных КНР в параде 3 июля.

Начальник управления информации министерства обороны Беларуси Владимир Макаров предостерег "Немецкую волну" от попыток "найти противоречия во взаимоотношениях Беларуси с государствами ближнего и дальнего зарубежья". "Следует разочаровать сотрудников Deutsche Welle", - указано в письме Макарова, оказавшемся в распоряжении редакции 9 июля.

Так он ответил на просьбу DW объяснить участие в военном параде по случаю Дня независимости Беларуси 3 июля военнослужащих российской 76-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Пскове, и военных китайской армии. Запрос был направлен в министерство обороны Беларуси 29 июня.

Чем Минобороны Беларуси разочаровало DW

Официальный представитель Минобороны Беларуси отметил, что военная политика Республики Беларусь "максимально открыта". Об этом, по его словам, говорится в военной доктрине страны. В документе в числе "приоритетных направлений в коалиционной военной политике" называется дальнейшее развитие отношение с Россией.

Макаров не ответил на вопрос DW о том, кто принимает решение об участии солдат армий других стран в военном параде в белорусской столице. В прошлом году 3 июля псковские десантники в Минске не маршировали, хотя ранее принимали участие в военных парадах в столице Беларуси. В 2017 году они выполняли "иные задачи", в частности, указывается в письме, были задействованы в белорусско-российских учениях "Запад-2017".

Про псковских десантников и китайских философов

По данным российских СМИ, псковские десантники могли принимать участие в военных действиях в Донбассе, среди них есть погибшие.

Что же касается участия в военном параде в Минске китайских военных, то оно, по словам Макарова, "полностью соответствует развитию отношений" между Беларусью и КНР. Представитель белорусского Минобороны посоветовал DW "не искать скрытых противоречий между Беларусью и ее союзниками", а читать китайских философов. "В частности, авторам соответствующих вопросов Deutsche Welle не мешало бы знать, что "трудно найти в темной комнате черную кошку, если ее там нет", - указывается в конце письма.


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