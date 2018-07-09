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Мэй не исключает, что Великобритания не сможет согласовать с ЕС условия Brexit

  • 9.07.2018, 20:22
Тереза Мэй

Правительство Великобритании должно подготовиться к нескольким возможным исходам при процедуре Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство ее страны должно быть готово к возможному варианту Brexit, который предусматривает отсутствие соглашения с ЕС о дальнейших взаимоотношениях Великобритании с организацией. Об этом сообщает gordonua.com.

"Если Евросоюз продолжит придерживаться такого курса, высоки риски того, что сделка достигнута не будет... Ответственное правительство должно подготовиться к нескольким возможным исходам, включая возможность того, что соглашение с ЕС не будет достигнуто", – сказала она во время заседания парламента в Лондоне.

По словам Мэй, летом переговорный процесс с ЕС должен быть ускорен.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.


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