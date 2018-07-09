Геннадий Федынич: «Тунеядские комиссии» скрыты от людей 10 9.07.2018, 20:46

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Геннадий Федынич

Представители профсоюза РЭП подали заявки в 15 районов и везде получили отказ.

Представители профсоюза рабочих радиоэлектронной промышленности (РЭП) не включены в состав «туенядских комиссий», хотя заявки об этом были направлены, - говорит «Радыё Рацыя» председатель профсоюза Геннадий Федынич:

- После заявления министра труда, что двери открыты и все кто хочет помочь работе этих комиссий, подавайте своих людей. Мы подали в более чем 15 районов и везде получили отказ. Так какие же это комиссии? Снова хотят делать их скрытыми от людей. У нас юристы хотели туда пойти, чтобы это было все законно, чтобы это было все прилично. Если человек из независимого профсоюза говорит, что это так, то ему больше поверят, чем поверят представителю власти или представителям Федерации профсоюзов.

Сейчас руководство профсоюза РЭП готовит письмо к министру труда с запросом об основаниях отказов включить представителей независимых профсоюзов в состав комиссий по координации работы по содействию занятости населения и с требованием пересмотреть эти отказы, - сказал Геннадий Федынич.