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Что творилось в понедельник на белорусско-польской границе

  • 9.07.2018, 21:07
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В первой половине дня около погранперехода «Брузги» скопилось около 180 легковых машин и 110 фур.

По данным Госпогранкомитета, 9 июля в первой половине дня около погранперехода «Брузги» скопилось около 180 легковых машин и 110 фур. Ого! Это же долгие часы ожидания на жаре! Но к середине дня, по словам пограничников, ситуация улучшилась — на выезд стояли уже «всего» 120 легковушек. Tut.by посмотрел, что происходит на границе с Польшей.

Очередь из фур растянулась до заправки. Водители говорят, что стоять придется долго, но пропускают достаточно быстро. И правда, большегрузы шустро продвигаются вперед, однако меньше их здесь не становится. Грузовики подъезжают и подъезжают.

— Да, очередь все-таки большая, ну и мы же сами большие, — кивает на фуры один из водителей. — Обычно «колейка» только до перекрестка, а сейчас растянулась намного дальше. Но так бывает, мы привыкшие. Жарко, а что сделать: бывает и холодно, и дождь, и снег. Такая работа. С собой есть все необходимое, да и магазин есть на границе. Проблем нет особо. К утру может буду уже в Польше. Это нормально.

А вот очередь из легковушек сравнительно небольшая. Стоять, по словам автовладельцев, надо часа два.

— Это немного для «Брузгов», — говорит мужчина и показывает в сторону одной из машин. — Мы нормально, россияне нервничали — может, не привыкли к таким очередям?

Ребята в авто с российскими номерами машут рукой: мол, дайте немного вздремнуть.

Очередь, кажется, замерла надолго.

— Читали-читали, что здесь собралось 180 машин. Но сейчас столько и в помине нет. Бывает, можно и на семь часов застрять, сейчас еще по-божески, — говорят автовладельцы.

Но до обеда здесь действительно стояли более полутора сотен машин — сайт Госпогранкомитета говорил правду. Причина проста: утром на погранпереходе повредили электропровод, оформление затормозилось — получился затор.

— Многие просто развернулись, видя такую ситуацию, и поехали домой. Днем здесь вообще было всего десять машин. Сейчас приедут снова — и будет тех же 180, — говорят автовладельцы.

И правда, в сторону погранперехода после конца рабочего дня едет плотный поток автомобилей. Кто-то подъезжая к очереди, разворачивается: водитель, видимо, решил повременить с поездкой за границу.

В Гродненской погрангруппе говорят, что такое большое количество машин — сезонное явление и в последнее время на границе очень оживленно, но погранпереход «Брузги» работает в штатном режиме. Мол, только утром ситуация возникла нештатная.

Вечером 9 июля, по данным сайта Госпогранкомитета, в очереди на выезд из Беларуси в «Брузгах» стояло около 40 легковых машин и 80 большегрузов.


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