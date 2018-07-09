Дидье Дешам: Я что, должен говорить о сборной России перед полуфиналом? 8 9.07.2018, 21:16

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Дидье Дешам

Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Франции жестко отреагировал на вопрос российского журналиста не по теме.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам резко отреагировал на вопрос журналиста о сборной России, её сильных и слабых сторонах, заданный на пресс-конференции в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира—2018 с Бельгией.

«Переводчик, вы уверены, что вопрос был о сборной России? Я что, реально должен говорить об этой команде? Ну ладно, просто я не понимаю, почему меня просят говорить о сборной России накануне полуфинала чемпионата мира против другой команды. Не вижу логики. Здесь есть журналисты из Франции, Бельгии, других стран. Давайте двигаться дальше», — цитирует Дешама championat.com.

Матч Франция — Бельгия состоится 10 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по белорусскому времени.