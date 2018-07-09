Британские министры уходят из-за «мягкого Brexit»: что происходит? 9.07.2018, 21:38

Отставки британских министров могут иметь глубокие последствия – и для правительства, и для Brexit.

Два министра покинули правительство Великобритании в знак несогласия с принятым на прошлой неделе "мягким" планом выхода из Европейского союза, предложенным премьер-министром Терезой Мэй. Это может иметь глубокие последствия – и для правительства, и для Брекзита. Первым в воскресенье об отставке объявил Дэвид Дэвис, министр по делам Брекзита, который вел переговоры с ЕС. В понедельник его примеру последовал Борис Джонсон – один из лидеров кампании по выходу Великобритании из Европейского союза.

Этим событиям предшествовало заседание правительства в Чекерсе (официальной загородной резиденции премьера), где в пятницу был согласован план "мягкого Брекзита". Тогда же Мэй предупредила, что министры, которые выступят против согласованной позиции, будут уволены, пишет “Радио Свобода”.

План, который будет полностью обнародован в четверг, 12 июля, предусматривал несколько "мягких" решений ключевых проблем, с которыми столкнулась Великобритания, обсуждая выход из ЕС:

Поддержание общих с ЕС правил торговли, необходимых, чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение товаров через границу.

Заключение нового таможенного соглашения, которое позволит отказаться от контроля между Великобританией и ЕС, будто у них "объединенная таможенная территория".

Окончание режима "свободного передвижения" и возвращение контроля над количеством въехавших в страну людей, но при этом введение правил, позволяющих гражданам Британии и ЕС свободно путешествовать и подавать запрос на разрешение учиться и работать.

Эта версия Брекзита позволит не устанавливать реальную границу с Ирландией. (Это единственная сухопутная граница Великобритании с ЕС, куда входит Ирландия, и введение на ней настоящего пограничного режима оказалось одним из самых сложных вопросов.)

Великобритания покинет юрисдикцию Европейского суда, но в некоторых областях "общих правил" будет учитывать его решения.

Наиболее радикальные сторонники Брекзита объявили этот план предательством воли избирателей, высказавшихся на референдуме два года назад за выход из ЕС.

Дэвид Дэвис

Дэвид Дэвис стал членом правительства в июле 2016 года после референдума и возглавил переговоры о "разводе" с ЕС. В воскресенье он отправил Мэй следующее письмо об отставке:

"Уважаемый премьер-министр,

Как Вы знаете, было немало случаев, когда я не соглашался с линией "номера 10" (неофициальное название резиденции премьера в Лондоне, Даунинг стрит, 10. – Прим.)... Каждый раз я принимал коллективную ответственность, потому что это было частью моей задачи по поиску работающего компромисса и потому что я считал по-прежнему возможным выполнить решение референдума и наши обещания покинуть таможенный союз и единый рынок.

Я боюсь, что нынешний политический и тактический тренд делает это все менее вероятным...

Решение кабинета в пятницу кристаллизовало проблемы. Из-за него, по моему мнению, предполагаемый контроль парламента [над Брекзитом] неизбежно окажется скорее иллюзорным, нежели реальным.

Политика "общих правил" отдает ЕС контроль над значительной частью нашей экономики и определенно не возвращает реальный контроль над нашими законами...

Конечно, это сложная область суждений, и возможно, вы правы, а я нет. Но даже в таком случае мне кажется, что в национальных интересах – чтобы этот пост занимал человек, который с энтузиазмом верит в ваш подход, а не тот, кто неохотно призван это делать. Поэтому с благодарностью за предоставленную возможность служить [обществу] и с великим сожалением сообщаю о немедленной отставке.

Всегда ваш, Дэвид Дэвис"

Тереза Мэй

Тереза Мэй написала своему экс-министру ответное письмо, начинавшееся словами "Уважаемый Дэвид", в котором поблагодарила его и выразила сожаление тем, что он покинул правительство за восемь месяцев до назначенной даты Брекзита (29 марта 2019 года), а также заявила, что правительство консерваторов сможет выполнить решение референдума и свои обещания и что ее план соответствует им:

"Парламент будет решать, поддерживать ли соглашения, о которых договорилось правительство. Закончится прямое действие законов ЕС. Там, где Соединенное Королевство решит применить общие с ЕС правила, каждое из них будет одобрено парламентом. Отказ от некоторых правил будет иметь последствия в доступе к рынкам, сотрудничестве в сфере безопасности или беспрепятственном пересечении границы – но это будет решением нашего суверенного парламента".

В понедельник в отставку подал Борис Джонсон, одна из самых ярких фигур кампании Брекзита. На заседании парламента, последовавшем за его отставкой, Джонсон – обычно сидящий в первом ряду – отсутствовал.

Раскол у консерваторов может иметь тяжелые последствия для Мэй. Один из самых радикальных сторонников Брекзита Найджел Фарадж написал в твиттере:

"Браво, Борис Джонсон. Теперь давайте, пожалуйста, избавимся от ужасной Терезы Мэй и вернем назад Брекзит".

Bravo @BorisJohnson. Now can we please get rid of the appalling @theresa_may and get Brexit back on track. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 9 июля 2018 г.

По правилам консерваторов, вопрос о недоверии лидеру партии могут поставить 48 ее депутатов, однако пока о внутрипартийном восстании речи не идет. Мэй, отвечая на вопрос журналиста о такой возможности, ответила: "Хорошая попытка, но у меня есть работа – сделать то, чего хочет британский народ".

Президент Европейского совета Дональд Туск прокомментировал отставку Дэвиса и Джонсона так: "Политики приходят и уходят, но проблемы, созданные ими для людей, остаются. Я могу только сожалеть, что идея Брекзита не ушла вместе с Дэвисом и Джонсоном. Хотя... кто знает?"

Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But...who knows? — Donald Tusk (@eucopresident) 9 июля 2018 г.

Однако Мэй уже заявила, что не собирается выносить соглашение с ЕС по Брекзиту на новый референдум.