В США наращивают добычу нефти 9.07.2018, 22:03

Об этом свидетельствует увеличение количества буровых установок.

По данным нефтесервисной компании «Бэйкер Хьюз» (Baker Hughes) число нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 5 единиц и сейчас их общее количество составляет 863 штуки. При этом аналитики предсказывают дальнейший рост производственных активов у американских нефтедобытчиков, передает «Голос Америки».

Число буровых является ранним индикатором объёма будущей добычи нефти в США. По прогнозу Управления энергетической информации, производство сырья в США в 2018 году вырастет на 1,44 миллиона баррелей в сутки. По расчётам экспертов Cowen&Co, специализирующиеся на разведке и добыче нефти, компании в среднем планируют увеличить капитальные затраты на 13 процентов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом.

Тем временем стало известно, что корпорация British Petroleum (BP), предложившая более 10 миллиардов долларов за нефтегазовые активы компании BHP Billiton на материковых сланцевых формациях в США, возглавляет список претендентов на их приобретение, сообщили агентству «Рейтер» осведомленные источники. Намерения BP говорят о том, что компания делает большую ставку на производство нефти и газа в США в условиях роста цен на энергоносители. BP и BHP могут заключить сделку в ближайшие недели, сказали источники, оговорившись, что ясности пока нет, и переговоры могут закончиться ничем. Подробности предложения BP неизвестны.

В аукционе также участвуют такие гиганты, как Royal Dutch Shell и Chevron Corp. BHP объявила о планах реализовать сланцевые активы на ряде формаций в этом августе. Выставленный на продажу лот также включает активы, которые BHP приобрела у Petrohawk Energy за $12 миллиардов в 2011 году, правда, с момента покупки они потеряли в цене на фоне удешевления газа. BP начала работать на материковых сланцевых месторождениях в США в 2015 году, и с тех пор развивала бизнес, но из-за аварии на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе отстала от многих своих конкурентов. Заключение сделки с BHP откроет BP доступ к нефтеносным бассейнам Permian и Eagle Ford в штате Техас, и позволит компании уравновесить бизнес, который до этого в основном был ориентирован на газодобычу.