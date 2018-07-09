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ЕС и Киев подтвердили стратегическое партнерство

  • 9.07.2018, 22:20

В Брюсселе завершился саммит ЕС – Украина.

Евросоюз подтвердил свою поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Лидеры Евросоюза и Украины в совместном заявлении по итогам 20-го саммита Украина-ЕС подтвердили стратегическое партнерство по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции на базе Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в понедельник, 9 июля.

"Мы, лидеры Украины и Европейского союза, встретились сегодня, чтобы подтвердить нашу неизменную приверженность усилению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом на основе Соглашения об ассоциации и общих ценностей демократии, верховенства права и прав человека. Мы вновь подтвердили свою приверженность международному праву. ЕС подтвердил свою решительную поддержку и преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ", – говорится в заявлении.

В документе решительно осуждается "агрессия вооруженных сил РФ, начиная с февраля 2014 года".

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии удовлетворены прогрессом в отношениях Украины и ЕС. Об этом заявил президент ЕК Жан-Клод Юнкер.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко рассказал о четырех путях сближения Украины с Евросоюзом. По его словам, на саммите была согласована дальнейшая интеграция Киева и Брюсселя.


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