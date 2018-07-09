«Было написано о скидке 50%, пришел на кассу - выставили полную цену» 9.07.2018, 22:40

Как белорус хотел купить рубашку по скидке.

Андрей вместе с женой пришел в магазин Colin’s, немного осмотревшись, увидел рубашку, которая ему понравилась. И внешне, и ценой. «Старые 54 рубля 90 копеек с учетом скидки превратились в 27 рублей 95 копеек. Это, конечно, не могло не заинтересовать», — говорит мужчина. Побывал в примерочной, подобрал размер, пришел к кассе, чтобы расплатиться. Правда, там их с женой ждало удивление, пишет onliner.by.

— Цена оказалось старой — 54 рубля 90 копеек, без скидки. Стал выяснять, почему же так. Администратор ответил, мол, та рубашка, на которую распространяется скидка, висит рядом (она белого цвета — видно на фото), а на остальные вещи, висящие на одном стенде, в том числе на рубашку, которая мне приглянулась, скидка не действует. То есть получается, догадайся сам. И такая история в этом магазине практически на каждой полке.

Андрей считает, что его обманули:

— Спросил у администратора по поводу остальных стеллажей, находящихся в помещении магазина. Он подтвердил, что висящий над полкой либо стеллажом для вешалок ценник с учетом скидки обозначает, что скидка действует не на все из представленных товаров (догадайся сам, на какой именно).

Мужчина настаивал, чтобы ему продали рубашку по той цене, которая указана на баннере со скидкой:

— Но администратор, позвонив кому-то, отказал, сказал, что по другой цене кассовый аппарат не пробивает.

Покупатель попросил книгу замечаний и предложений и изложил все произошедшее письменно:

— Самое обидное — было потрачено время в выборе и написании жалобы. Оставить все как есть мне просто не позволила бы совесть. Потребители не защищены. Реальная цена не соответствует заявленной. Торговая сеть довольно известна во всем мире. Мы с женой давно являемся постоянными покупателями, но никогда раньше не сталкивались с такой ситуацией.

Для полноты картины мы позвонили в магазин.

— Подобное недопонимание произошло в первый раз. Обычно продавцы подходят к покупателям и предлагают оказать помощь с выбором одежды. Получилось, что все продавцы были заняты в тот момент. Мужчине не подсказали. Позже мы объяснили ему, что на данной стойке по такой цене продаются белые рубашки. Как правило, на каждой вещи указан ценник. Если взять белую рубашку, у нее на бирке есть перечеркнутая старая цена и указана актуальная скидочная. Желтая рубашка не на скидке.

— То есть вы не считаете, что ввели покупателя в заблуждение?

— Баннеры сообщают о скидке на выборочный товар из ассортимента. На каждом товаре есть ценник. На желтой рубашке написана его актуальная стоимость. Это 54,9 рубля. Весенняя коллекция сейчас на скидках до 50 процентов. Летняя имеет полную цену. Мы объясняли и показывали ценники покупателю. К сожалению, не сошлись во мнениях. Мужчина оставил запись в книге жалоб и предложений. Мы готовим ответ.