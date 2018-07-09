Пример позитивного развития Хорватии Роман Попков, kasparov.ru

9.07.2018, 22:45

Колинда Грабар-Китарович

В Хорватии не осталось и следа от системы, выстроенной Туджманом.

Я так понимаю, что уже все успели восхититься хорватским президентом Колиндой Грабар-Китарович, этой белокурой Брунгильдой.

Но вот еще что интересно. Прекрасная Колинда - это, конечно же, поучительный образец современного лидера. Она родилась за 23 года до краха СФРЮ. Да, югославская модель социализма - штука специфическая, в рамках этой модели Колинда еще в 17 лет (1985 год) получила грант на обучение в США и много времени провела на Западе. Это очень образованный человек, стипендиат нескольких престижных западных школ, политик полностью интегрированный в современный мир.

Само ее президентство - пример позитивного развития Хорватии. Хорватия, вместе с большинством бывших соцстран, эволюционирует в сторону все большей открытости, раскованности.

Я просто напомню, что происходило в той же Хорватии в 90-е годы. В 90-е годы Хорватия воевала - сперва с югославской федеральной армией, потом с сербским меньшинством. Все это сопровождалось колоссальным взлетом шовинизма, оживлением всех демонов Второй мировой (усташи, четники, Павелич), взаимными этническими чистками и прочей самой мерзкой дикостью. А президентом Хорватии был Франьо Туджман - бывший титовский генерал и партфункционер, из-за ряда карьерных проблем перескочивший в 60-е годы в диссидентский лагерь. Туджман был человек со странностями. Был славен регулярными ультраправыми и антисемитскими выпадами, а его генералы, конечно же, были ничуть не меньшими головорезами, чем их сербские и боснийские оппоненты. Во второй половине 90-х Туджмана переизбирали президентом уже в полуживом состоянии. Выиграв, благодаря НАТО, войну с сербами, он создал в Хорватии военно-олигархическую модель управления. Безусловно, не умри Туджман от рака в 1999-м, он сейчас сидел бы на скамье подсудимых в Гааге.

Но вот спустя 20 лет общественно-политической эволюции в Хорватии президентом является такая светлая личность как Колинда (причем забавно, что избиралась она от партии, в которой когда-то состоял Туджман, да и карьеру чиновника она начала делать при Туджмане). И в Хорватии не осталось следа ни от системы, выстроенной Туджманом, ни от его "скрепной" дикой риторики.

Роман Попков, kasparov.ru