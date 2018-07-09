Что изменилось в Беларуси за первое полугодие? 9.07.2018, 23:04

Какие изменения произошли и как они отразятся на кошельках белорусов.

В Беларуси в первом полугодии пересмотрели страховой стаж для отдельных категорий населения, по-новому стали расследовать несчастные случаи на работе и определяют профзаболевания, а также ввели изменения в оформление командировок. Кроме того, переписали декрет по тунеядцам и подняли тарифную ставку первого разряда. Tut.by посмотрел, какие изменения произошли в Беларуси в первом полугодии и как они отразятся на кошельках населения.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Reuters

Пересмотрели страховой стаж для отдельных категорий

Некоторые изменения, которые приняли в этом году, касаются страхового стажа. Так, в январе сократили до 10 лет срок обязательных страховых взносов для начисления пенсии для граждан, которые длительное время (не менее 10 календарных лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. При этом им нужно выполнить обязательное условие — наличие общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Кроме того, с этого года в стаж для назначения пенсии стали засчитывать период ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а

также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста, нуждающимся по заключению

МРЭК или государственной организации здравоохранения в постоянном уходе. Этот период засчитывают в стаж белорусам не старше возраста, дающего право на социальную пенсию: мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет.

Напомним, до 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала 2018 года страховой стаж составляет 16 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную, которая сейчас составляет 103,29 рубля.

Внесли изменения в оформление командировок за границу

Со 2 февраля в Беларуси внесли изменения в оформление служебной командировки за границу. Так, при ее отмене по не зависящим от командируемого работника причинам возмещение расходов по оформлению виз, бронированию мест в гостиницах, стоимости установленного перевозчиком тарифа при возврате приобретенных проездных билетов осуществляется на основании документов, подтверждающих расходы в соответствии с законодательством.

Изменения предусмотрены постановлением Минтруда от 27 ноября 2017 года № 77.

Новшества для тунеядцев

25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Не занятые в экономике белорусы, которые подпадают под действие тунеядского декрета, будут по полной стоимости рассчитываться только за три услуги — газоснабжение, подогрев воды и отопление.

Формировать базу не занятых в экономике будет Минтруда. Эту базу планируют создать к 1 декабря этого года, она будет обновляться раз в квартал.

С 1 марта в Беларуси увеличили размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций. Ее размер повысили с 33 до 34 рублей.

Напомним, к январю 2019 года в Беларуси намерены пересмотреть схемы оплаты труда работников бюджетных организаций, заявила ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

По-новому расследуют несчастные случаи на работе и определяют профзаболевания

С 20 апреля в Беларуси по-новому расследуют и ведут учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, теперь по-новому определяют хронические профзаболевания. С 20 апреля это могут делать только специалисты медико-экспертной комиссии. До изменений устанавливать профессиональный характер хронических заболеваний могли специалисты медико-экспертной комиссии (МЭК), республиканского и врачебно-консультативных комиссий (ВКК) областных центров профессиональной патологии, областных и городских кожно-венерологических диспансеров, а также ВКК других организаций здравоохранения, где имеется врач-профпатолог.

При этом заключение МЭК может быть обжаловано пациентом (лицом, представляющим его интересы), страхователем и страховщиком только в суде.

Кроме того, расширили список тех, кто может принимать участие в расследовании несчастного случая или профессионального заболевания, если потерпевший работник погиб. Теперь в нем могут участвовать также супруг (супруга) погибшего работника. Они смогут ознакамливаться с документами расследования несчастного случая, профессионального заболевания, а также получать копии этих документов.

Также ввели одногодичный срок на обжалование заключения государственного инспектора труда Департамента о несчастном случае во внесудебном порядке. До изменений этот срок составлял 3 года.

Пересмотрели правила заполнения трудовых книжек

Минтруда пересмотрело правила заполнения трудовых книжек. Так, при поступлении работника на работу трудовая книжка передается на хранение нанимателю. Эта норма остается. Но только сейчас при приеме трудовой книжки работнику нужно выдавать расписку в получении трудовой книжки, «которая составляется в произвольной форме, где указываются реквизиты организации, в том числе проставляется печать нанимателя (представительства иностранной организации)». Согласно изменениям, проставлять печать не нужно будет на расписке о получении трудовой книжки.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При этом книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, которую ведет наниматель, по новым правилам, должна быть пронумерована, прошнурована, но не скреплена подписью и печатью нанимателя (представительства иностранной организации), как сейчас нужно делать.

В регионах подняли ставки единого налога

Регионы повысили ставки единого налога для ИП и иных физлиц, а также размеры ставок подоходного налога с физлиц, которые сдают в аренду и наем квартиры, дачи, гаражи и машино-места.

К примеру, в Гродно размер ставок подоходного налога с физлиц в фиксированных суммах за месяц вырос до 30,2 рубля за каждую сдаваемую жилую комнату.