Bloomberg: США могут ввести пошлины в 25% вместо 10% на импорт из Китая 1.08.2018, 7:41

Торговая война продолжается.

Администрация президента США Дональда Трампа предложит ввести пошлины в размере 25% вместо запланированных 10% на дополнительный список импортируемых китайских товаров и услуг, всего на на сумму $ 200 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных лиц.

По их данным, Трамп предупреждал ранее, что намерен ввести пошлины в размере 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг. Однако в администрации считают эту меру недостаточной и рекомендуют поднять порог до 25%. Официальное заявление на этот счет может быть опубликовано через несколько дней.

Согласно сведениям одного из источников, решение повысить уровень будущих пошлин не является окончательным и подлежит дополнительному согласованию.

В июне 2018 года США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $ 50 млрд. Формальным поводом стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в осуществлении несправедливой торговой практики.

Пекин выразил протест в связи с этим решением администрации США, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры. С 6 июля были введены пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью $ 34 млрд — главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты.