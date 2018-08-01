Извините? 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

1.08.2018, 7:52

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Антон Орехъ

С извинениями генерала ФСИН получается странно.

С одной стороны, от нашей власти извинений не дождешься. Что бы ни случилось – она не виновата ни в чем, ни в чем не раскаивается и ошибок не допускает – тем более преступлений. И когда любой чиновник публично просит прощения – это как минимум нетривиально.

Но с другой стороны – что же нам теперь, как к подвигу относиться к извинениям генерала Максименко? Он просто сделал то, что обязан был сделать и что вообще-то является самым минимумом! Да и то, в словах его есть какая-то непонятная фраза: «Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили». Что значит бывшие? Когда они пытали Макарова, они же не были бывшими! Они были действующими и еще как действующими сотрудниками! С извинения надо начать, а потом уже разбираться по полной программе – и вот это настоящая проблема.

Точнее, проблем много. Проблема, когда другой замглавы ФСИН фактически говорит, что заключенный Макаров сам виноват и провоцировал тюремщиков на пытки. Проблема, когда адвокат тюремщиков намекает, что правозащитники связаны с Западом и типа очерняют Россию. Пытки Россию, видимо, прославляют и возвеличивают. Кстати, да! Самая главная проблема в том, что пытки не являются чем-то из ряда вон. Пытали и пытают. Самыми разными способами. Да там и помимо пыток всё отлично устроено. Вот в этой самой ярославской колонии, где пытали Макарова, после скандала для начала урезали и без того фиговый рацион питания. А потом начали требовать, чтобы зэки, которые подтвердили факты пыток, теперь отказались от показаний – а то хуже будет.

И я верю в то, что будет хуже. Верю в это гораздо больше, чем в справедливость и правосудие. Нарушением нормы является как раз разоблачение садистов. Наказание этих людей будет подлинным сюрпризом и почти чудом! А еще большим чудом станет наказание кого-то еще – садистов же в России хватает. Потому что единичный случай – это и есть единичный случай. А два случая – уже похожи на систему. Когда пытки перестают быть нормой. Когда за пытки можно и самому сесть. Когда каждый случай насилия будет заканчиваться судом и тюрьмой.

Так что обязательно надо разобраться с ярославской бандой, а потом наказать любую другую. И тогда я действительно буду готов немножко поверить, что что-то меняется. А насчет извинений – пусть Макаров решает сам. Если после ударов резиновыми палками ему нужны такие извинения – ему видней.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»