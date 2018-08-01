Что изменилось в Беларуси с 1 августа 3 1.08.2018, 7:59

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Нововведения, которые вступили в силу сегодня.

Журналисты белорусских СМИ собрали изменения, которые вступают в силу с начала августа.

Подорожали некоторые виды сигарет

С 1 августа подорожали некоторые виды сигарет производства гродненской табачной фабрики «Неман» и фабрики «Табак-Инвест».

На 2 копейки выросли цены на сигареты «Премьер QS», Minsk city, Minsk capital, Minsk city QS, Minsk capital QS, Matrix Blue, Portal One, некоторые виды сигарет «Корона».

На 3 копейки стали дороже NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT.

На 4 копейки — NZ BLACK QS, NZ GOLD QS, Portal Gold и Portal Silver.

На 5 копеек — некоторые виды LD, Monte Carlo, Camel.

На 7 копеек подорожали некоторые виды сиграет «Фэст».

Переименованы некоторые остановки в Минске

С 1 августа переименованы некоторые остановочные пункты общественного транспорта Минска.

Так, остановка «Калиновского» на перекрестке ул. Калиновского, ул. Широкой и Логойского тракта в направлении ул. Кнорина получила название «Широкая».

На Логойском тракте в обоих направлениях переименованы «Лукьяновича» — в «Севастопольскую», «Магазин «Электроника» — в «Полиграфическую».

Остановка «Академика Купревича» на одноименной улице в обоих направлениях получит название «Парк высоких технологий».

Сразу несколько остановочных пунктов на ул. Франциска Скорины поменяют свои названия в обоих направлениях: остановочный пункт «Роддом» будет называться «Областной роддом», «Белавтогаз» — «Институт психологии БГПУ», «Институт химии новых материалов» — «Франциска Скорины», остановка «Институт неврологии и нейрохирургии» в обоих направлениях переименована в «РНПЦ неврологии и нейрохирургии». Такое же название получит остановка «Франциска Скорины» на МКАД в направлении Партизанского проспекта.

Пункт «Опытное поле» на перекрестке ул. Франциска Скорины и ул. Программистов в обоих направлениях будет называться «Институт химии новых материалов».

Для получения канадской визы требуется предоставлять биометрические данные

Предоставление биометрических данных стало обязательным условием для получения канадской визы, разрешения на учебу, работу, временное и постоянное проживание в Канаде.

Сдать отпечатки пальцев и предоставить фотографию теперь должны граждане всех стран, кроме США.

Предоставления биометрических данных будут требовать от лиц в возрасте от 14 до 79 лет. Повторное предоставление биометрических данных должно происходить не реже одного раза в 10 лет.

сбор биометрических данных будут осуществлять канадские визовые центры. Ближайшие к Беларуси расположены в Варшаве, Москве и Санкт-Петербурге.

Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 августа снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с 139,1 доллара до 135,4 доллара за тонну. Пошлина на прямогонный бензин снижена с 76,5 доллара до 74,4 доллара за тонну, на товарные бензины — с 41,7 доллара до 40,6 доллара за тонну, на легкие, средние дистилляты — с 41,7 доллара до 40,6 доллара за тонну.

Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Через белорусско-российскую границу перестанут пропускать иностранцев

С 1 августа, по информации сайта Logirus, через российско-белорусскую границу прекратится пропуск граждан третьих стран, не входящих в Союзное государство России и Беларуси. Это же касается и водителей, осуществляющих международные перевозки грузов. Ограничение объясняют требованиями федерального закона «О государственной границе Российской Федерации»: все категории иностранных граждан могут прибывать в Россию или убывать из нее через многосторонние\двусторонние пункты пропуска, открытые для международных сообщений. Так как на российско-белорусской границе таких пунктов нет, на автомобиле ее могут пересекать только граждане России и Беларуси.

Повысились тарифы мобильной связи

С 1 августа вырастет стоимость услуг мобильного оператора life:). В среднем, действующие тарифы вырастут на 6,5%, архивные тарифы подорожают в среднем на 8%. Основное изменение в дополнительных пакетах — увеличение от 0,2 до 1 рубля. Международные SMS подорожают на 3 копейки, а стоимость пакетов минут, SMS и трафика в роуминге увеличится в среднем на 11%. Подорожание коснется не всех дополнительных услуг. Также с 1 августа закроют тарифные планы Вольный life:), L классический и XL (без обязательств), Супер life:), услуга 0,25 ГБ.