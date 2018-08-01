У россиян рухнула вера в рубль 3 1.08.2018, 8:08

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Фото: Reuters

Население РФ ожидает гиперинфляции.

Апрельское падение российского валютного рынка, планы правительства поднять налоги и стагнация реальных располагаемых доходов подорвали веру населения в восстановление экономики, собственное благополучие и стабильность рубля, пишет finanz.ru.

Доля граждан, ожидающих падения курса российской валюты, с весны выросла в 1,7 раза и достигла рекорда за все время исследований.

Как показал июльский опрос ЦБ РФ, ослабления рубля в ближайшие 12 месяцев ждут 44% респондентов. Это на 17 процентных пунктов больше, чем в марте, и выше предыдущего рекорда (41%), установленного в августе и сентябре 2014 года.

Доля ожидающих укрепления рубля с начала года рухнула более чем вдвое - с 14% до 6%, что также стало историческим минимумом за все время сопоставимых данных (с 2013 года). Количество верящих в стабильный курс сократилось с 35% в январе до 28%.

Уровень наблюдаемой россиянами инфляции составил 10,3% - это на 0,3 процентного пункта меньше, чем в июне, но почти в 5 раз превышает официальный показатель от Росстата - 2,3%.

Веру в низкую инфляцию пошатнул скачок цен на бензин, на который пожаловались 48% респондентов, а также повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги: "очень сильный рост" в этом сегменте отметили 33% опрошенных - в 1,5 раза больше, чем в июне.

Одновременно продолжилось падение индекса потребительских настроений, оценивающего уровень доходов, а также возможности людей тратить и сберегать. После рекордного в истории обвала в июне (на 13 пунктов) индикатор опустился еще на 1 пункт, а его текущее значение - 92 пункта - стало минимальным с июля прошлого года.

Индекс оценки перспектив страны на ближайший год, достигавший в январе исторического максимума в 123 пункта, потерял 24 пункта за два месяца и опустился до минимума с ноября 2016-го (96 пунктов).

Индекс личного материального положения обновил минимум с прошлого августа на фоне ухудшения ситуации на рынке труда: оценка респондентами безработицы оказалась худшей за 2 года.

"Наблюдаемое снижение социальных индикаторов отражает реакцию общества на заметный рост цен на топливо и предстоящую непопулярную пенсионную реформу", - говорит руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Опрос, проведенный центром, показал аналогичную картину: 25% россиян оценили свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", а 26% сообщили, что ждут его дальнейшего ухудшения. Оба показателя стали историческими рекордами и превзошли значения кризиса 2014 года.

В этих условиях самый заметный провал возникает в сфере ожиданий, констатирует Баскакова: "Многие предполагают, что в ближайшем будущем их материальное положение станет хуже. Перспектива затягивания поясов не выглядит радужной и правильность выбранного направления развития страны начинает подвергаться сомнению".