Валерий Карбалевич: Что стоит за слухами об инсульте Лукашенко 9 1.08.2018, 8:16

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Валерий Карбалевич

Возможно, есть какие-то новые кулуарные конфликты в белорусско-российских отношениях.

Политолог Валерий Карбалевич в интервью «Радыё Рацыя» рассуждает о том, кому нужны информационные вбросы о проблемах со здоровьем у белорусского правителя.

Напомним, что последние дни в интернете активно обсуждались возможные проблемы со здоровьем Лукашенко. В российских СМИ сообщалось, что у Лукашенко мог случиться инсульт, поэтому был отменен визит в Гомель.

Тем временем, 31 июля государственное агентство БелТА сообщила, что глава государства принял у себя председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко.

Ситуацию для «Радыё Рацыя» прокомментировал белорусский политолог Валерий Карбалевич:

- Как известно, отсутствие Лукашенко на публике не подтвердилось. И самое интересное, что пошла информация с российского ресурса «Незыгарь», которым владеет глава ТАСС. Оттуда же пошло сообщение и о якобы российско-белорусский конфликте вокруг нового посла России в Беларуси. Мол, белорусская сторона не согласна. Одним словом, мы видим очень плотную завязку российских пропагандистов на белорусский тематику.

Создается впечатление, что идет какая-то неприкрытая информационная атака на Беларусь. Не исключено, что делается это с участием российских спецслужб.

- Логичный вопрос: зачем?

- Возможно, есть какие-то новые кулуарные конфликты в белорусско-российских отношениях, которые пока не выходят на поверхность. Возможно, есть нерешенный вопрос с новым послом. Кроме того, так совпало, что появилась информация: Владимир Путин пригласил Лукашенко на переговоры в Сочи. И как раз накануне переговоров пошла такая массированная информационная атака фактически на Лукашенко. Возможно, это такое психологическое давление на белорусского правителя.