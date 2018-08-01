В парламенте Молдовы предложили принять «список Магнитского» 1.08.2018, 8:12

Депутаты зарегистрировали законопроект.

Группа депутатов парламента Молдовы от Либерально-демократической партии и Народной европейской партии зарегистрировала законопроект, предусматривающий применение в стране положений "списка Магнитского".

Об этом сообщает Newsmaker.

"Закон Магнитского" для Молдовы разработала группа влиятельных молдавских НПО - Transparency International Moldova, IDIS Viitorul, Community WatchDog.MD, CPR, PromoLex и CRJM. Они считают, что молдавские власти слишком долго чувствуют себя безнаказанными за те преступления, которые совершили и продолжают совершать.

Авторы поправок предлагают запретить въезд в Молдову лицам, замешанным во внесудебном преследовании, насилии и других нарушениях прав и свобод человека в отношении граждан Молдовы и других стран.

Кроме того, закон "О режиме пребывания иностранцев в Молдове" предлагается дополнить так называемым списком Магнитского, в котором фигурирует 49 российских граждан. Им, а также гражданам других стран, нарушающим права человека или замешанным в коррупции, предлагается запретить въезд в Молдову. Если у них окажется и молдавское гражданство, его отзовут.

Если преступления такого характера совершены на территории Молдовы, то въезд тем, кто их совершил, ограничат на срок от пяти до десяти лет, в зависимости от тяжести преступления.

Кроме того, на них наложат финансовые санкции - запретят пользоваться молдавской банковской системой.

По замыслу авторов, главная цель законопроекта - ограничить въезд на территорию Молдовы лиц, которые включены в "глобальный список Магнитского", не допустить их к банковской системе страны, отозвать или запретить получение молдавского гражданства и наложить арест на их имущество на территории Молдовы.