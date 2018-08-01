Uber в Минске списывает «лишние» средства с карточек пользователей? 1.08.2018, 8:25

Что происходит с сервисом.

Новая волна жалоб пользователей сервиса Uber в Минске. Теперь люди жалуются на то, что с их банковских карт списываются деньги за поездки, совершенные за несколько дней до этого. Либо не совершенные вовсе. За последние несколько дней в редакцию Onliner.by поступило несколько таких сообщений от читателей. Их истории во многом совпадают.

Трижды оплатил поездку

Вот, к примеру, история нашего читателя по имени Владимир. В пятницу вечером он проводил время в тренажерном зале: таскал железо, Uber в подмогу не вызывал.

— Приходит SMS о том, что у меня с карточки Uber списал 8 рублей. Я думаю: «И что это этакое? Машину не заказывал, поездок не совершал». Но пятница, вечер. Решил отложить все выяснения на будний день, — рассказал корреспонденту Onliner.by мужчина.

Все бы ничего, но в воскресенье вечером пришло очередное SMS — Uber списал 8 рублей.

— Я стал всерьез напрягаться. Мне скоро в отпуск, а что если Uber так ежедневно у меня по 8 рублей будет списывать, пока я буду отсутствовать? — заволновался наш читатель.

В понедельник вечером ситуация повторилась — все те же 8 рублей исчезли со счета.

— Написал жалобу в техподдержку Uber и через мобильное приложение, и через «Кабинет» у них на сайте — никакой реакции. Ответа я не получил до сих пор, кажется, компания игнорирует проблему, так как я точно знаю, что подобное произошло не только со мной, — говорит Владимир.

Мужчина проверил историю своих поездок. Действительно, поездка на 8 рублей была. Она датирована 18 июля, а первое списание этой суммы, напомним, произошло 27-го числа.

По нашей просьбе мужчина проверил, была ли оплата той поездки в день, когда она была совершена.

— Нет, тогда SMS с этой суммой я не получал, — ответил он.

Предположим, что списание могло по какой-то технической причине запоздать на столько дней. Но почему деньги списались трижды? Читатель перепроверил: действительно, каждый раз с его счета эти деньги списывались.

Дважды оплатили поездку

Такие же истории произошли и с другими нашими читателями. К примеру, девушка совершила 26 июля поездку, которая стоила ей 13 рублей 40 копеек. Сразу после завершения этой поездки списания с карточки не произошло. Только вечером 27 июля пришло банковское уведомление о списании этой суммы. Казалось бы, все по-честному, хоть и с опозданием. Но 29 июля пришло еще одно SMS, которое уведомляло о списании тех же 13 рублей 40 копеек.

Девушка обратилась в службу техподдержки Uber и получила ответ: «Одна из ваших поездок попала под проверку нашей системой. В этом случае списание не происходит до момента подтверждения нашими специалистами, и именно поэтому SMS-сообщение об оплате вам пришло спустя несколько дней. Мы сейчас разбираемся, по какой причине вам пришло несколько отчетов о списании и образовалась задолженность. Приносим извинения за неудобства».

Это сообщение объясняет, почему оплата взимается с задержкой, но это, предположим, в меньшей степени беспокоит пользователей приложения. Куда важнее для них знать, почему деньги списали не один раз и вернут ли им то, что полагается.

У нашего читателя Леонида ситуация похожая. Оплату за поездку, совершенную 21 июля (6 рублей 60 копеек), списали с него 27-го числа. А потом еще и 28-го.

Снова обращение в службу техподдержки. Вот какой ответ получил мужчина: «Перед поездкой сумма лишь замораживается на карте, а списывается позднее. Из-за сбоя платежной системы списания не произошло, однако попытки списать средства сопровождаются повторными уведомлениями. Мы все исправили и подтверждаем, что списание с нашей стороны было произведено один раз. Благодарим за понимание».

Все бы ничего, но Леонид утверждает, что его счет дважды уменьшился на 6 рублей 60 копеек. Как быть?

Любопытные совпадения

Возможно, это не единственный проблемный сценарий, с которым столкнулись пользователи Uber в эти дни. Несколько читателей утверждают, что приходило уведомление о суммах, которые не совпадают со стоимостью совершенных до этого поездок. Нам также достоверно известно, что некоторым пользователям так и не пришли уведомления о списании средств за совершенные уже несколько дней назад поездки. Стоит ли этим людям ожидать сразу серию «квитанций»?

Но есть и несколько очень любопытных совпадений во всех этих историях.

Поездки пользователи совершали в различные дни. Но уведомления о подозрительных списаниях стали приходить всем только с 27 июля. Они затем повторялись и 28, и 29, и 30-го числа — у всех по-разному. Но началось все именно 27 июля.

Каждое такое списание происходило вечером, между 21:00 и 22:00, обычно ближе к половине десятого. Очень часто, если, например, первое списание происходило 27 июля в 21:21, то и второе приходило хоть и в другой день, но в то же самое время, минута в минуту. Либо разбежка была совсем небольшой.

За пользователями после не оплаченной поначалу поездки не оставалось задолженности, программа не препятствовала вызову машин вновь и вновь. Так, к примеру, наш читатель Владимир, у которого трижды списали по 8 рублей с карточки, после той поездки на указанную сумму еще 6 раз пользовался Uber, ничего не зная о том, что одна из поездок может быть не оплачена.

Ожидание

Пользователи продолжают активно слать претензии в службу поддержки Uber и ждать каких-либо объяснений. Эти клиенты активно списываются на форумах и в соцсетях, обмениваясь своими историями и пытаясь коллективно найти решение данной проблемы.

Комментарий Uber: деньги вернутся

«Когда вы заказываете поездку, Uber производит временную авторизацию (блокировку) средств в размере стоимости поездки на вашем банковском счете. Эта операция не является оплатой и исчезнет из банковской выписки в течение нескольких дней в зависимости от вашего банка.

Сейчас большинство безналичных платежей за поездки, заказанные через приложение Uber в Минске, проходят дополнительную проверку. По этой причине дата списания средств со счета пользователя и дата совершения поездки могут отличаться. Как только служба поддержки подтверждает, что поездка состоялась, система автоматически отсылает в банк запрос о списании денежных средств. Если такого подтверждения нет, то средства на счете разблокируются (необходимо проверить, уведомляет ли об этом ваш банк, это происходит не всегда)», — пояснили ситуацию в Uber.

В компании утверждают, что в озвученных ситуациях, когда по одному счету приходило несколько sms о списании денег с карты, «лишние» средства вернутся на баланс.

В случае возникновения подобных ситуаций и других вопросов Uber рекомендует сразу же обращаться в службу поддержки в самом приложении либо в Facebook.