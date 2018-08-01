США – руководству РФ: Вас разоблачат, и вы заплатите высокую цену 1 1.08.2018, 8:32

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Высшие должностные лица Америки предупредили Россию о недопустимости вмешательства в выборы.

Вице-президент США Майкл Пенс осудил Россию за вмешательство на президентских выборах 2016 года, назвав иностранное вмешательство «оскорблением нашей демократии», с которым мириться не будут, сообщает «Голос Америки».

Пенс заявил о своей решительной поддержке выводов американского разведывательного сообщества по поводу российского вмешательства через две недели после того как президент Дональд Трамп поставил их под сомнение в присутствии президента России Владимира Путина после их переговоров в Хельсинки.

Позднее Трамп отступил от своих комментариев.

«В то время как другие страны, безусловно, обладают такой возможностью, реальность состоит в том, что Россия вмешивалась в наши выборы в 2016 году. Это однозначное суждение разведывательного сообщества, и, как сказал президент, мы соглашаемся с выводом разведывательного сообщества», – заявил Пенс, выступая на саммите по вопросам кибербезопасности в Нью-Йорке, организованном министерством внутренней безопасности.

«Цель России состояла в том, чтобы посеять раздоры и разобщенность и ослабить веру американского народа в нашу демократию. И хотя на деле поданные голоса изменены не были, любая попытка вмешательства в наши выборы является оскорблением нашей демократии и допускаться не будет», – продолжил Пенс.

Ранее во вторник Facebook объявил, что вскрыл новую скоординированную кампанию по дезинформации на своей платформе, которая включает фейковые группы и страницы, созданные перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс.

Пенс во вторник уделил внимание мерам, которые принимает администрация Трампа для защиты будущих выборов от угроз. Он отметил решение ФБР создать рабочую группу по противодействию иностранному влиянию и усилия министерства внутренней безопасности по работе со штатами для обеспечения защиты избирательных систем от злоумышленников.

По словам Пенса, эти усилия были результатом прямых распоряжений президента Трампа.

Многие демократы критикуют администрацию за то, что она якобы не предпринимает достаточных усилий по защите от будущих вмешательств, часто указывая на противоречивые заявления Трампа о роли России в кампании по оказанию влияния в 2016 году.

«Соединенные Штаты Америки не потерпят никакого иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любого государства, – заявил Пенс в пятницу. – Ни со стороны России, ни со стороны Китая или Ирана или Северной Кореи или кого-либо еще».

Вторя вице-президенту, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен в вторник выступила с одним из самых серьезных предупреждений с ее стороны, адресованным России и другим противникам, потребовав от них прекратить вмешательство в американскую демократию.

«Соединенные Штаты больше не потерпят ваше вмешательство. Вас разоблачат, и вы заплатите высокую цену», – заявила Нильсен на саммите по кибербезопасности в Нью-Йорке.

Нильсен также поддержала выводы американского разведсообщества по поводу российского вмешательства в 2016 году.

«Два года назад, как вы знаете, иностранная держава организовала дерзкую многогранную кампанию по оказанию влияния, чтобы подорвать общественное доверие к нашему демократическому процессу и исказить наши президентские выборы. Та кампания была многогранной, она включала кибершпионаж, утечки украденных данных, кибервмешательство в системы регистрации избирателей, пропаганду в Интернете и многое другое, – сказала Нильсен. – «Хочу совершенно ясно заявить: Наше разведывательное сообщество было право: это были русские. Мы это знаем. Они это знают. Эти усилия направлялись с самого верха. И мы не можем допустить и не допустим, чтобы это повторилось».

Нильсен выступала на саммите по вопросам национальной безопасности, организованном министерством внутренней безопасности. Этот форум объединяет лидеров государственного и частного секторов для выработки концепции решения проблем, возникающих в киберпространстве.

«Хотя в действительности поданные голоса изменены не были, любая попытка вмешательства в наши выборы является прямой атакой на нашу демократию, с котрой мириться не будут, – заявила министр. – Запомните мои слова: Америка не потерпит такого вмешательства».

Она предупредила, что в киберпространстве существует «требующий срочного решения развивающийся кризис» и согласилась с мнением некоторых из ее коллег, работающих в сфере национальной безопасности, что «возможности противников в Интернете превосходят наши ограниченные возможности защиты».