Беларусь займет рубли на Московской бирже 1.08.2018, 8:48

Правительство заключило кредитные соглашения с российскими банками.

Министерство финансов Беларуси заключило соглашение с Газпромбанком, Совкомбанком, «ФК Открытие» и Евразийским банком развития об оказании услуг по организации эмиссии гособлигаций Беларуси, номинированных в валюте РФ и эмитируемых на ее территории, сообщили в Минфине Беларуси, пишет finanz.ru.

«В соответствии с соглашением, Банк ГПБ, ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие» назначены организаторами, а Евразийский банк развития - соорганизатором размещения в 2018-2020 гг. выпусков государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Там проинформировали, что размещение облигаций предполагается осуществить на Московской бирже. Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами. «Выход на российский рынок запланирован министерством финансов в рамках работы по диверсификации инвесторской базы и инструментов заимствования», - заявили в Минфине Беларуси.

В 2010 году Белоруссией на Московской бирже были размещены двухлетние неконвертируемые процентные документарные гособлигации на 7 млрд. российских рублей. Ставка купона составила 8,7% годовых. Организаторами выпуска выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк.