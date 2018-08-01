Константин Жуковский: Чекисты не рискнули и дали «задний ход» 1.08.2018, 8:40

Константин Жуковский

Независимый журналист – как кость в горле у властей.

Гомельского журналиста Константина Жуковского «били» судами, штрафами и угрозами. А когда ничего не помогло, решили забрать на военные сборы.

Полгода комиссий в военкомате, обивание порогов у врачей. И те дали заключение – годен. Но журналист нашел подделку медицинских документов. И сегодня на сборы не попал, сообщает «Белсат».

В военкомат врачи написали, что Константин Жуковский годен, а в поликлинику по месту жительства, что болен гепатитом C. Подпись тот же – заведующей отделением третьей городской клинической больницы Гомеля Ларисы Кобрусевой.

«Дело в том, что наш стационар не направляет в поликлинику никаких анализов. Это идет из инфекционной. То есть, если обнаруживается пациент с вирусным гепатитом, в поликлинику по месту жительства идет информация, что пациента взяли на диспансерный учет», - говорит врач третьего городского клинического госпиталя Гомеля Людмила Шараховская.

В больнице словно ничего не знают. И получается, что даже сейчас не ясно, есть ли болезнь вообще. И почему самого Жуковского не информировали, а он узнал о диагнозе случайно, пойдя за справкой в поликлинику? Если он болен, то мог создать угрозу для других.

«Чекисты забрали у меня полгода жизни, гоняли по военкоматам, по поликлиникам, а теперь, когда я пришел, - в армию забирайте, они уже не рискнули дальше делать свои преступления, так как у меня есть бумаги на руках, которые свидетельствуют, что документы медицина подделала. Я считаю, что все это сделали по приказу КГБ», - отмечает Константин Жуковский.

Очевидно, Константин Жуковский был как кость в горле. Только за сотрудничество с телеканалом «Белсат» на него составили более 20 протоколов и произошло около 10 судов.