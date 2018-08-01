«Вакансий сейчас нет»: как белорусов записывают в «тунеядцы» 3 1.08.2018, 9:15

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Один день из работы региональной комиссии.

Журналисты FINANCE.TUT.BY побывал на одном из заседаний по вопросам тунеядцев и посмотрел, как работают комиссии по «тунеядцам»

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1. Позже правительство определило, что не занятые в экономике белорусы, которые подпадают под действие тунеядского декрета, будут платить по полным тарифам за три услуги — газ, подогрев воды и отопление.

Сформировать базу тунеядцев Минтруда планирует к 1 декабря этого года. Затем она будет раз в год обновляться.

«Не работаю с января. Раньше был электриком 5 разряда, но уволили за прогул»

В регионах уже несколько месяцев работают обновленные тунеядские комиссии. Официально их называют постояннодействующими по координации работы по содействию занятости населения. Комиссии должны создавать список неработающих, уведомлять их об этом и помогать трудоустроиться. Специалисты, которые входят в ее состав, могут запрашивать у госорганов и любых других организаций информацию, которая связана с работой тунеядцев.

В Клецком районе, например, заседания такой комиссии проходят два раза в месяц: во второй и четвертый четверг. Одно — в городе, второе — в одном из сельсоветов района.

В последний раз комиссия собиралась в Клецке. Под дверью в кабинете райисполкома, где проходит заседание, стоит несколько человек — девушка, мужчина средних лет и молодая пара. Когда мы вошли в зал, там уже сидел еще один мужчина.

— Сельскохозяйственному профессиональному лицею нужен дворник, пойдете туда? Думаю, у вас получится, — сказала председатель Клецкого районного «cовета депутатов», председатель комиссии по содействию занятости Светлана Чекун. — Ездить, конечно, вам туда придется. Но осенью, возможно, появятся какие-то другие вакансии, поближе к дому.

— Да, сейчас я буду на велосипеде ездить, — ответил мужчина.

— Сходите с этим направлением к руководителю, — сказал один из членов комиссии и протянул мужчине листок. — Если вдруг не получится устроиться туда, снова приходите к нам.

Следующей в зал вошла молодая девушка, представилась Анастасией. Сказала, что живет в самом Клецке, сейчас находится в декрете, но он скоро закончится. Поэтому ей нужна работа.

— Я в 2016 году окончила университет, получила специальность «экономист-менеджер». Но по специальности не работала, устроилась специалистом по охране труда, — рассказывает Анастасия. — Хотела бы специалистом по охране труда работать и сейчас.

— Но вы же понимаете, что вам придется получить профильное образование? — спросил один из членов комиссии.

— Мне в любом случае нужно будет проходить какие-то курсы, потому что у меня нет опыта работы по специальности, поэтому я готова, — ответила девушка.

Оказалось, что сейчас подходящих вакансий для Анастасии нет, но планируется, что на одном из сельхозпредприятий вскоре должно освободиться место.

Один из сидящих в комиссии куда-то позвонил, уточнил и сказал, что место скоро действительно будет. Девушке дали направление в сельхозпредприятие «Грицевичи», и она, довольная, ушла.

В Клецком районе сейчас открыто 278 вакансий, а на учете состоит 55 безработных.

«За июнь на работу принято 228 человек, а уволено 145, — приводит цифры начальник управления по труду, занятости и соцзащите Клецкого райисполкома Алла Мелюк. — Есть еще сезонные работники. Те же кочегары. Сейчас наступит отопительный период, они снова пойдут на работу. В межсезонный период они тоже приходят к нам, мы им подсказываем, устраиваем на временную работу. 10 человек кочегаров, чтобы в межсезонье им было чем заняться, мы переобучили на рабочих зеленого строительства. Весной, летом и в начале осени они занимаются покосами».

В дверях показались парень с совсем еще юной девушкой оказалось, что ей 19 лет.

— Прим. ред.). Работа нужна была именно ей.

— Можно я за нее расскажу, а то она рассказывать не умеет? — с улыбкой поинтересовался молодой человек. Но комиссия все-таки настояла на том, чтобы рассказывала именно девушка.

— Я в этом году окончила Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания по специальностям «швея», «портной», «парикмахер», — говорит Ольга. — Сейчас мне нужно пройти 3 месяца практики, я решила, что буду швеей. Но на медкомиссии оказалось, что я не прохожу по зрению. На предприятии сказали, что возьмут меня на испытательный срок. Если зрение не ухудшится, то могу работать. А если упадет, придется искать что-то другое.

Девушка ходила в парикмахерскую КБО, хотела устроиться парикмахером, но там ее не взяли.

— Мне предложили постричь женщину, я постригла, ей не понравилось. Отказались брать, сказали, что практики нет, — продолжила рассказ Ольга. — Я бы хотела работать парикмахером.

В комиссии ей сказали, что она обратилась преждевременно, ведь «ей еще нужно отработать три месяца, даже если потом ее не оставят на производстве». Ей предложили попробовать вариант с самозанятостью: шить или оказывать парикмахерские услуги. Так она сама сможет регулировать свою нагрузку на глаза.

Минут через пять после пары в зале появился мужчина. Представился Евгением, сказал, что не работает с января. Раньше он был электриком 5 разряда, потом уволили за прогул.

— Я хотел устроиться на прежнее место работы, но мне отказали, — сказал мужчина. — Готов и дальше работать электриком где угодно.

Комиссия поинтересовалась, не привлекался ли он к административной ответственности. Евгений сказал, что нет. Тогда мужчине выписали направление на трудоустройство электриком в сельскохозяйственный профессиональный лицей.

«Заинтересованы, чтобы был рубль на хлеб»

С февраля в Клецком районе уже провели 10 заседаний комиссии, из которых 6 — в деревнях.

— За помощью в трудоустройстве обратилось 80 человек. Из них 61 человека направили на работу, — рассказала начальник управления по труду, занятости и соцзащите Клецкого райисполкома Алла Мелюк. — К сожалению, 28 человек так и не дошли до нанимателей, а 8 человек отказались от трудоустройства после посещения организации, куда их направили. Часть из этих людей — около 70% — ведет асоциальный образ жизни, некоторые имеют судимость.

При этом четырем человекам рекомендовали пойти в ремесленники. Двое и вовсе сразу отказались от помощи в трудоустройстве.

Светлана Чекун рассказывает, что безработные приходят на комиссию как сами, так и по приглашению.

— Приглашаем в основном людей, которые ведут асоциальный образ жизни. В этом нам помогает РОВД, — пояснила Светлана Чекун. — Почему мы их настойчиво приглашаем? Эти люди нарушают общественный порядок, нам, рядом живущим аккуратным людям, этого бы не хотелось. А если человек занят, соответственно, у него меньше времени, чтобы где-то что-то делать не то, что нужно.

В комиссии говорят, что «ни одного заседания не прошло, чтобы кто-то на него не пришел». Особенно много людей приходит, когда они проходят в сельской местности.

— На последнем заседании было 16 человек, — продолжает председатель комиссии. — Чтобы люди узнали о заседании комиссии, работники сельисполкома расклеивают объявления на информационные стенды, магазины, на здание сельсовета. Председатель к некоторым даже лично приезжает и приглашает. Он ведь тоже заинтересован, чтобы люди были трудоустроены, чтобы у них был рубль на хлеб.