От бриллиантов диктатора до «Вагнера»: что происходит в ЦАР, где убили российских журналистов 1 1.08.2018, 9:24

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Номинальный руководитель погрязшей в хаосе республики попросил РФ о военной помощи.

В последний день июля стало известно о смерти в Центральноафриканской республике трех российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Журналисты работали над фильмом о россиянах, которые тренируют местных военных, сообщает ВВС.

За последние полвека ЦАР пережила кровавые междоусобицы, "императора", обвинявшегося в людоедстве, и несколько военных переворотов. Навести порядок в самой неразвитой, по оценке ООН, стране мира до сих пор не удалось ни французам, ни различным миротворческим миссиям Объединенных Наций и Африканского Союза, ни российским военным инструкторам.

Последнее место

Центральноафриканская Республика до 1960 года была колонией Франции, а после обретения независимости остается одной из самых бедных и малонаселенных африканских стран с крайне нестабильной политической обстановкой и продолжающимся конфликтом между христианскими и мусульманскими вооруженными группировками.

Страна расположена между Чадом, Камеруном, Конго, Демократической республикой Конго, Суданом и Южным Суданом. Выхода к морю у нее нет, зато территория государства, сформированная в колониальные времена, богата полезными ископаемыми: золотом, алмазами, кобальтом, ураном и нефтью.

ЦАР - лидер многих рейтингов самых неблагополучных стран мира. В 2015 году ООН назвала ее самой неразвитой страной, в 2017 году страна оказалась на последнем месте в рейтинге Международного фонда по уровню ВВП на душу населения.

Около 70 процентов детей не умеют читать, а средняя продолжительность жизни составляет около 50 лет. Фактически местные власти не контролируют до 80% территории страны, с 2013 года продолжается затяжной конфликт, который привел к тому, что половина населения страны - 2,3 миллиона человек - нуждается в гуманитарной помощи. Ситуация ухудшилась еще больше, когда в ЦАР хлынули беженцы из суданской провинции Дарфур, где проправительственные отряды терроризировали христианское население. Голод и массовую гибель людей в Дарфуре ООН назвала крупнейшей гуманитарной катастрофой XXI века.

От Бокассы до Бозизе

Вся современная история Центральноафриканской Республики связана с переворотами и попытками Франции и ООН за счет поддержки той или иной стороны установить в государстве порядок.

Самокоронацию в 1977 году Бокасса провел по примеру Наполеона Бонапарта

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Вскоре после обретения независимости к власти в ЦАР пришел диктатор Жан-Бедель Бокасса. Он был начальником генштаба страны при первом президенте Давиде Дако, который приходился ему кузеном. Бокасса принимал участие в заговоре против Дако и в итоге сам пришел к власти, затем объявил себя пожизненным императором, а страну назвал Центральноафриканской империей. "Император" любил пышные церемонии и вдохновлялся образом Наполеона Бонапарта.

Бокасса жил на широкую ногу, но при этом страна, как и сейчас, оставалась крайне бедной. Диктатор с одной стороны демонстративно разрывал отношения с Францией и принял ислам в угоду ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, а с другой - дружил с французскими политиками и дарил им бриллианты.

В 1979 году Бокасса был свергнут при участии Франции, в страну он вернулся только в 1986 году, но был отдан под суд. В том числе Бокассу обвиняли и в каннибализме - в холодильнике его резиденции были найдены части человеческих тел, но привлечь к ответственности за это его не удалось.

В 1990-х после череды военных переворотов в Центральноафриканской республике установился относительный мир, а военные не появлялись у власти до 2003 года. Тогда генерал Франсуа Бозизе организовал военный переворот против терявшего популярность правительства, а затем неоднократно побеждал на выборах президента страны.

В 2010 году он реабилитировал Бокассу.

На историю ЦАР не раз влияли международные миротворцы. И сейчас в стране размещен контингент ООН

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В 2013-м Бозизе вынужден был покинуть страну. К тому времени в ЦАР разгорелся вооруженный конфликт между мусульманской групировкой "Селека", и властями страны, а позднее и христианскими вооруженными группировками. Сторонники "Селека" в конце концов захватили столицу страны, город Банги, и отстранили режим Бозизе от власти.

Последовало еще одно вмешательство международных миротворцев. Ради установления мира в стране, в которой, по мнению ООН, шли этнические чистки (по отношению к мусульманам) и совершались преступления против человечности, был введен международный контингент в числе более десятка тысяч миротворцев.

Россия, помоги!

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Сейчас страной руководит бывший премьер Фостен-Арканж Туадера, которого считают нейтральной фигурой в ЦАР и человеком, который не связан ни с мусульманскими боевиками, ни с христианскими группировками.

Именно он обратился к России за помощью в установлении порядка. В октябре 2017 года Туадера встречался в Сочи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а уже в марте этого года Москва официально сообщила о решении оказать ЦАР безвозмездную военную помощь. Это выразилось в отправке около 200 инструкторов.

В мае этого года Туадера даже приехал на Петербургский экономический форум, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Проект The Bell сообщал в начале июня 2018 года со ссылкой на собственные источники, что в Центральноафриканской Республике работают инструкторы частной военной компании "Вагнер", которую издание связывает с околокремлевским миллиардером Евгением Пригожиным.