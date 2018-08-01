Леонид Заико: С такими ценами лучше картофель в Беларуси вообще не сажать 1.08.2018, 9:36

Леонид Заико

Фото: tut.by

Наша страна повторяет путь СССР и Венесуэлы.

Для ускорения развития частного сектора Всемирный банк рекомендует Беларуси отказаться от регулирования цен. Административный контроль цен на социально значимые товары и ограничения типа требований к организациям розничной торговли по реализации продукции местного производства, нужно ликвидировать, чтобы обеспечить формирование цен на рыночных принципах, считают эксперты Всемирного банка.

Что будет с ценами на социально значимую продукцию, если полностью отпустить их в «свободное плавание», «Завтра твоей страны» рассказали эксперты.

Рынок сам отрегулирует ценообразование

Если отказаться от административного регулирования сфер, где нет монополий, то не факт, что цены вырастут. Скорей, наоборот, убежден старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

— Если посмотреть динамику цен за пару последних лет, то выясняется, что быстрей растут цены на товары и услуги, которые регулируются государством. Цены, которые не регулируются, естественным образом упираются в платежеспособный спрос населения, — объясняет экономист. — Свободные цены — важнейший рыночный сигнал для производителей, что и сколько производить. Если цены регулируются, то сигнал искажается.

На отдельные товары и услуги цены все же могут вырасти. В первую очередь, на определенные коммунальные услуги, что напрямую коснется наиболее уязвимых слоев населения. В этом случае спасти бедных белорусов могла бы адресная помощь. Она более действенна, чем искусственное удержание цен, от которого в большей степени выигрывают не нуждающиеся, а обеспеченные слои населения.

— Самый простой пример: если мы платим по заниженным ценам за отопление, то больше всего от этого выигрывает не пенсионер, живущий в однокомнатной квартире, а владелец трехэтажного коттеджа, ведь в абсолютном виде он получает гораздо большую скидку за социальную цену на услугу, хотя меньше других в ней нуждается, — говорит Вадим Иосуб.

Если убрать высокие тарифные ставки на многие продукты питания, отказаться от чрезмерных требований к организациям розничной торговли по реализации продукции, то они станут гораздо дешевле, считает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

— Если в Беларуси килограмм картофеля стоит 0,5 доллара, а то и 0,7 доллара, то лучше вообще его не сажать, а покупать более дешевые продукты на мировом рынке, — считает эксперт.

Не все рынки готовы к рыночному ценообразованию

Всемирный банк с 1991 года призывает Беларусь уйти от административного ценообразования. И во многом страна выполнила эти рекомендации. Но остается открытым вопрос сдерживания цен на товары на рынках, где правят бал монополисты или отсутствует конкуренция.

Хоть перейти к формированию цен по рыночным принципам в оставшихся подконтрольными секторах не так и сложно, власти не делают этого или потому что не умеют, или потому что боятся, считает Леонид Заико.

Полностью отказаться от установления предельных значений цен можно будет, когда заработает полноценный рынок, когда абсолютным большинством игроков в белорусской экономике станут частные хозяйственные субъекты, подчеркивает Леонид Заико. Но готовить экономику к полноценно капиталистическим отношениям и, соответственно, рыночному формированию цен на товары и услуги, давно пора.

— Через определенное время после выполнения ряда необходимых процедур, связанных со свободой выбора поставщиков топлива, обогрева, надо будет также отпускать в рыночное путешествие с последующими слезами владельцев квартир и цены на коммунальные услуги, — отмечает эксперт.

Свободному ценообразованию мешают монополии

Для нормального существования потребительского рынка и удовлетворения потребительского спроса рыночные цены – лучше, чем сдерживаемые искусственно.

— Еще нигде регулирование рынка не приносило потребителям пользу. Можно вспомнить Советский союз или, как более свежий пример, Венесуэлу с дефицитом всего. Вот чем обычно заканчиваются популистские попытки сделать товары более доступными для широких слоев населения, — считает Леонид Заико.

Отказ от административного регулирования цен принесет рынкам несомненную пользу. Однако невозможно принять разовое решение сделать все цены рыночными из-за особенностей в белорусской экономике.

— У нас слишком много монополистов, включая естественные монополии – услуги почты, ЖКХ. Сохранить определенный контроль за рынком, где господствуют монополисты, объективно придется, — подчеркивает Вадим Иосуб.

Принцип формирования свободных рыночных цен хорошо работает на конкурентном рынке, еще лучше – при минимуме препон во внешней торговле, когда у потребителя есть возможность выбирать товар производства нескольких отечественных производителей и нескольких – зарубежных.

Регулирование цен пагубно сказывается на здоровой экономической жизни, но оно хорошо работает при «больной» экономике. Тем не менее лечение может быть достаточно простым – свобода выбора товаров и услуг, свободный рынок, экономическая демократия. И так как это выгодно потребителям, то люди будут голосовать за это руками и ногами. Отказ от ручного сдерживания цен следовало бы принимать вместе с комплексным решением многих вопросов экономики, убеждены эксперты.