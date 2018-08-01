Польша выделила более полумиллиарда евро на строительство мостов в регионах 1 1.08.2018, 10:09

Польское правительство утвердило программу помощи местным самоуправлениям.

Польское правительство утвердило программу «Мосты для регионов». Проект адресован органам местного самоуправления. Правительство предложило местоположение для 21 моста по всей стране, но органы самоуправления могут подавать заявки на следующие инвестиции, сообщает «Радио Польша».

«Программа «Мосты для регионов» сосредоточена на мостовых переправах, которые находятся на линиях дорог, имеющих местное значение, то есть на линиях дорог гмин, повятов, воеводств. На его реализацию выделено около 2 миллиардов 300 миллионов злотых (535 млн евро)», – говорит министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский.

Польское правительство намерено не затягивать с реализацией программы «Мосты для регионов», поясняет Ежи Квециньский: «На следующей неделе мы представим подробный план реализации программы. В августе мы хотим запустить процесс приема заявок на конкретные проекты для того, чтобы как можно быстрее начать использовать предназначенные средства». Министр также заверил, что средства на подготовку проектов и на строительство мостов уже выделены.

Польское правительство утвердило программу «Мосты для регионов». Проект адресован органам местного самоуправления. Правительство предложило местоположение для 21 моста по всей стране, но органы самоуправления могут подавать заявки на следующие инвестиции.

«Программа «Мосты для регионов» сосредоточена на мостовых переправах, которые находятся на линиях дорог, имеющих местное значение, то есть на линиях дорог гмин, повятов, воеводств. На его реализацию выделено около 2 миллиардов 300 миллионов злотых (535 млн евро)», – говорит министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский.

Польское правительство намерено не затягивать с реализацией программы «Мосты для регионов», поясняет Ежи Квециньский: «На следующей неделе мы представим подробный план реализации программы. В августе мы хотим запустить процесс приема заявок на конкретные проекты для того, чтобы как можно быстрее начать использовать предназначенные средства». Министр также заверил, что средства на подготовку проектов и на строительство мостов уже выделены.