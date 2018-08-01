Стало известно, когда начнется суд по делу Коржича 9 1.08.2018, 10:16

1,714

Александр Коржич

Судить будет троих военнослужащих.

Суд по делу о гибели рядового Александра Коржича в Печах начнется 8 августа, сообщила БелТА пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

"Минский областной суд 8 августа в выездном судебном заседании в здании суда Московского района начнет судебное разбирательство по уголовному делу по факту смерти Александра Коржича в отношении троих военнослужащих, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.430 (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК", - проинформировала Юлия Ляскова.

Обвиняемыми по делу проходят три военнослужащих 72-го учебного центра.

Напомним, тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе.