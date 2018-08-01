Нацбанк ожидает ослабления рубля 1.08.2018, 10:32

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Корзина валют до конца текущего года подорожает.

В Национальном банке Беларуси считают, что реальный курс белорусского рубля по отношению к валютной корзине приблизился к своим равновесным значениям, и до конца 2018 года будет находиться на достигнутом уровне. Это означает снижение номинального курса рубля, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Сотрудники Нацбанка в последнее время старались не затрагивать тему курса белорусского рубля, не комментируя свои действия и планы на валютном рынке. Завесу тайны приоткрыл заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц в докладе «Итоги реализации денежно-кредитной политики Беларуси за первое полугодие 2018 г.», сделанном 26 июля на расширенном заседании правления банка.

Нацбанк препятствует росту курса рубля

Во-первых, Сергей Калечиц сообщил, что во II квартале 2018 года Нацбанк увеличил объемы приобретения иностранной валюты на внутреннем рынке, что «позволило в условиях чистого предложения на рынке сдержать чрезмерное укрепление белорусского рубля – валютная корзина подешевела за 6 месяцев на 3,9%». Он также отметил, что «По оценкам Национального банка, во II квартале 2018 года реальный курс белорусского рубля приблизился к своим равновесным значениям. … Ожидается, что во второй половине 2018 г. реальный курс белорусского рубля продолжит находиться вблизи своего равновесного уровня».

Это очень важное замечание, так как фактически оно является прогнозом курса рубля до конца года. Реальный курс не должен измениться, а это означает, что номинальный курс, то есть курс без поправки на инфляцию, должен измениться на разницу темпов инфляции в Беларуси и странах, валюты которых входят в корзину. То есть, в США, еврозоне и России. В настоящее время там инфляция находится в пределах 2-3%, тогда как в Беларуси она по итогам года ожидается на уровне 5,5%. Это означает, что корзина валют до конца текущего года должна подорожать примерно на 1-2%. Совсем немного, но важно, что тенденция к снижению стоимости валютной корзины, которая наблюдалась в первой половине текущего года, должна прекратиться.

Интересно, что это уже происходит с середины июля. То есть прогноз Сергея Калечица начинает оправдываться. Он, правда, не сказал, что именно вызывает смену тенденций – увеличение доходов от экспорта, или что-то другое.

Не объяснил он и причины формирования тенденции к снижению стоимости валютной корзины в I половине 2018 года. Но на одну из возможных причин указал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 31 июля на заседании совета министров, где рассматривались итоги полугодия и планы на вторую половину года. Он отметил, что правительство поручало принять меры по снижению ставок по ранее привлеченным кредитам и изменению валюты кредитования. То есть предприятиям приказали избавляться от валюты, что и могло поддержать рубль, так как снизило спрос на валюту.

Зато Сергей Калечиц указал в докладе положительные моменты произошедшего в первой половине 2018 года укрепления рубля. Во-первых, по его мнению, это снижение давления на инфляцию со стороны цен импортируемых в Беларусь товаров. Во-вторых, считает Сергей Калечиц, это «будет способствовать повышению внешней устойчивости экономики, стимулируя использование неценовых факторов ее конкурентоспособности».

Последнее утверждение кажется довольно спорным. По крайней мере, в мире мало кто так считает. Обычно правительства и центробанки пытаются ослабить свои валюты для того, чтобы увеличить конкурентоспособность своих экспортеров на внешних рынках. Точки зрения белорусского Нацбанка, конечно, имеет право на существование, но она кажется уж больно оригинальной. Подобным образом рассуждают, пожалуй, еще только чиновники в Банке России, и больше никто. Даже в российском Минфине так не думают.

Рубль ждет повышенная волатильность

Сергей Калечиц также отметил в своем докладе, что Нацбанк планирует постепенно сокращать объем валютных операций, направленных на ограничение волатильности (изменчивости) курса белорусского рубля. Это может привести к ее росту.

Этому будет способствовать и отмена обязательной продажи части валютной выручки, полученной субъектами хозяйствования РБ. Как стало известно 31 июля, Лукашенко подписал соответствующий указ.

Это давно ожидаемый шаг. В кризисном 2014 году экспортеры были обязаны продавать 50% выручки, в 2015 году данная доля сократилась до 30%, а затем постепенно до 10%.

В комментарии Нацбанка к указу правителя было отмечено, что снижение размера обязательной продажи валютной выручки ранее не оказывало какого-либо негативного влияния на объем предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. Он определяется, главным образом, потребностями предприятий в белорусских рублях для осуществления хозяйственной деятельности. В Нацбанке также сообщили, что белорусские субъекты хозяйствования в последнее время продавали на внутреннем рынке 47% своей валютной выручки.

Кроме того, Национальный банк сохраняет контроль за рынком валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже, так как принадлежащий ему банк «Москва-Минск» является маркет-мейкером на бирже. Таким образом, Нацбанк имеет возможность влиять на состояние валютного рынка РБ, не участвуя непосредственно в биржевых торгах. Это имеет большое значение, так как именно по результатам торгов валютами на БВФБ ежедневно устанавливается официальный курс белорусского рубля по отношению к основным мировым валютам.

То есть, курс белорусского рубля определяется на основе спроса и предложения валюты на бирже, а не в целом на внутреннем рынке. В то же время, объем внебиржевых сделок с валютами намного превышает оборот на бирже. Так, в январе-июне 2018 года среднедневной оборот иностранных валют на БВФБ составлял всего 33,7 млн. долларов, тогда как на внебиржевом рынке он равнялся 197,1 млн. долларов.

Поэтому, отмена обязательной продажи выручки, которая реализовывалась именно на БВФБ, может привести к снижению предложения валюты на ней. А это может вызвать ослабление рубля и усиление волатильности его курса.

Впрочем, ослабление не является неизбежным, так как у Нацбанка и Совмина имеются значительные ресурсы для управления курсом. Нацбанк может менять объемы скупки валюты на внутреннем рынке и руководить действиями банка Москва-Минск на бирже, а совмин может еще больше надавить на предприятия, стимулируя их отказываться от валюты, или, наоборот, прекратит это делать.