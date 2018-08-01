Позор фальсификаторам политических дел!12
- 1.08.2018, 10:45
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Шитое «белыми нитками» дело против лидеров профсоюза РЭП фактически развалилось в суде.
Движения солидарности «Разам» требует остановить политический процесс против лидеров независимого профсоюза РЭП. Об этом говорится в официальном заявлении движения:
- Уже первый день судебного процесса по сфабрикованному властями уголовному делу против лидеров профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику продемонстрировал полную надуманность выставленных подсудимым обвинений и политическую мотивированность самого дела.
Выставление в качестве «главного свидетеля» обвинения платного агента КГБ и обсуждение в течение почти целого дня тех событий, которые по времени не имеют никакого отношения к предмету обвинения, засвидетельствовали то, что шитое «белыми нитками» сотрудниками Следственного комитета дело фактически рассыпалось в суде.
В связи с этим, движение солидарности «Разам» требует немедленного прекращения позорного политического процесса над Геннадием Федыничем и Игорем Комликом, их полного оправдания и последующего наказания виновных в фабрикации дела...
Нет - репрессиям против независимых профсоюзов!
Позор - фальсификаторам политических дел!
Жыве Беларусь!