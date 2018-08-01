Трамп объявил о старте строительства стены на границе с Мексикой 4 1.08.2018, 10:55

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﻿Donald J. Trump via Twitter

По словам американского президента, у США будет мощная защита границы, в том числе и стена.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой уже началось строительство стены. Об этом американский президент объявил во время выступления перед своими сторонниками во Флориде, сообщает CNBC (перевод - «Новое время»).

"Многие не знают, но мы уже начали строить стену. У нас есть 1,6 миллиардов долларов, и мы начали сооружать большие участки стены", - сказал Трамп.

Он отметил, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", в то время как демократы "выступают за открытые границы", что, по словам Трампа, равносильно "массивному распространению преступности".

"Мы хотим, чтобы безопасность наших границ была на максимуме", - добавил он.

По словам Трампа, у США будет мощная защита границы, в том числе и стена.

Ужесточение миграционной политики было одним из предвыборных лозунгов Трампа. 25 января, через пять дней после инаугурации, Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, откуда в США прибывают многочисленные мигранты. Впрочем Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.

В сентябре 2017 года в США на границе с Мексикой начали строить прототипы стен.

﻿Donald J. Trump via Twitter

Donald J. Trump via Twitter