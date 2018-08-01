Здоровье на весь год: топ-5 самых важных продуктов августа 1.08.2018, 10:59

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Именно в августе созревает большинство овощей и фруктов, которые насыщают наш организм витаминами.

Лето стремительно движется к своему завершению. Если вы не успели насытиться витаминами, которые содержатся в сезонных фруктах, ягодах и овощах, пришло время обратить на них внимание, пишет etcetera.media.

Август – время уборки урожая. Именно в августе созревает большинство овощей и фруктов, которые насыщают наш организм витаминами. Некоторые из них можно запасти на зиму. Список продуктов, которые нужно успеть попробовать в августе:

ДЫНЯ положительно влияет на пищеварение и кроветворение. Дыню советуют употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудка. Особенно полезна дыня для беременных. Отметим, что сушеная дыня почти в 10 раз калорийней, чем свежая.

АРБУЗ. В августе уже можно не бояться покупать арбузы. Они содержат множество витаминов (например, В1, С, РР, В2, провитамин А). Несмотря на высокое содержание фруктозы, арбуз относится к низкокалорийным продуктам. Мочегонное свойство арбуза позволяет вывести песок из почек. Также ягоду можно использовать для косметических процедур.

ЕЖЕВИКА – кладезь витаминов и минеральных веществ. Ягоды ежевики укрепляют иммунитет и даже способны усилить эффект лечения болезней мочевого пузыря, почечных болезней, сахарного диабета и болезней суставов. Ежевику удобно замораживать на зиму, а потом добавлять в каши и десерты.

КАБАЧКИ И ЦУККИНИ богаты на калий, натрий, фосфор, магний и железо. При этом они являются низкокалорийными продуктами. Кабачки советуют использовать в рационе детей, а также начинать с них прикорм малышей. Вариантов приготовления кабачков множество – каждый найдет себе по вкусу.

БАКЛАЖАН незаслуженно недолюбливают из-за его вкусовых качеств. Однако научиться вкусно готовить баклажаны стоит, поскольку в них содержится много необходимых организму веществ. Баклажаны советуют включать в рацион людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилым людям. Также баклажаны станут отличным ингредиентом в рационе худеющих – в 100 граммах продукта содержится всего 25 калорий. Выбирайте молодые плоды баклажана – в них содержится больше полезных веществ.