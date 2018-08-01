Победа: Судаленко помог работнице избежать крупных выплат работодателю 2 1.08.2018, 11:10

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Леонид Судаленко

Правовому инспектору труда удалось снизить выплату с 13 тысяч до 190 рублей.

31 июля апелляционная инстанция Гомельского областного суда по гражданским делам снизила подлежащий взысканию с работницы Гомельского жирового комбината И.С. ущерб нанимателю с 13 тыс. до 190 BYN.

Очередную победу профсоюза РЭП комментирует для гомельской «Весна» правовой инспектор труда профсоюза Леонид Судаленко, который помог женщине избежать серьезных выплат своему работодателю.

По решению суда Новобелицкого района Гомеля с работницы ОАО «Гомельский жировой комбинат» И.С. был взыскан ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей на общую сумму около 13 тыс. BYN. Суд первой инстанции признал женщину в ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей и взыскал полную сумму ущерба, несмотря на тот факт, что Коллективный договор предприятия устанавливает для работников ограниченную материальную ответственность.

«Представляя интересы члена своего профсоюза в апелляционной инстанции, я заявил, что во всем мире профсоюзы столетиями боролись за улучшения правового положения людей наемного труда. Действующий на предприятии профсоюз добился ограниченной ответственности для работников – вне зависимости от суммы ущерба работодатель имеет право взыскать с работника только 20% от его среднемесячной зарплаты», - рассказал профсоюзный юрист.

Он также отметил, что уже на днях, 3 августа суд Новобелицкого района огласит еще одно решение о взыскании с более чем сорока рабочих жирового комбината крупного материального ущерба на сумму около 100 тысяч BYN.

«В этом деле я представляю интересы восьми ответчиков и также настаиваю на применении ответственности по Коллдоговору, что с учетом вчерашнего решения областного суда для суда первой инстанции уже является обязательным», - добавил правовой инспектор труда.

Следует отметить, если прогнозы профсоюзного юриста окажутся верны, работники предприятия смогут еще избежать выплат работодателю на сумму около 100 тыс. BYN ($47 тысяч).