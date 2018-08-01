Мацеревич: Россияне издеваются над трагедией Ту-154 1.08.2018, 11:20

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Антони Мацеревич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Международная общественность возмущена тем, что Россия не возвращают Польше обломков самолета Качиньского.

Трудно это решение рассматривать в качестве прорыва и даже какого-то шага вперед, заявил во вторник, 31 июля, бывший министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич, комментируя решение российского Следственного комитета, который дал согласие на приезд в Смоленск польских прокуроров и экспертов для осмотра обломков разбившегося там восемь лет назад польского Ту-154. Об этом передает «Радио Польша».

Польский правительственный самолет разбился утром 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на смоленский аэродром «Северный». В авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 96 человек – экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в памятных мероприятия по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.

«Я думаю, что мы имеем дело с достаточно наглой и традиционной уже российской игрой, которую мы в Польше знаем много веков. Сегодня, в канун годовщины Варшавского восстания, стоит напомнить о том, как россияне политически разыгрывали это восстание, не допуская высадки для оказания повстанцам помощи американских и английских союзнических войск. Это, конечно, другой масштаб, но драма ведь тоже огромная», - сказал в эфире торуньского церковного Радио «Мария» Антони Мацеревич.

По мнению бывшего министра обороны Польши, позиция России по отношению к Смоленской авиакатастрофе – издевательство над Польшей, польской трагедией и польскими стараниями выявить правду, а наряду с этим - пропагандистский ход, обусловленный реакцией мировой общественности.

Россияне знают, что доклад Совета Европы, однозначно подтверждает заключения технического доклада польской Смоленской подкомиссии, установившей факт взрыва на борту польского Ту-154 в апреле 2010 года, - отметил Антони Мацеревич.

«Россияне видят, что международная общественность возмущена тем, что они не возвращают Польше обломки воздушного судна», - констатировал Антони Мацеревич.

Напомним, польская сторона безуспешно в течение восьми лет добивалась от России возвращения в Польшу обломков разбившегося Ту-154, который является ее собственностью. В середине апреля 2018 года, руководимый Антони Мацеревичем подкомитет министерства обороны Польши опубликовал технический доклад по Смоленской катастрофе, из которого явствует, что Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года в результате нескольких взрывов на борту во время приземления на территории России.