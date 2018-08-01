«Чудо-оружие» и реальность 6 1.08.2018, 11:40

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Танк «Армата» (слева), заглохший на генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Фото: Олег Яковлев/РБК

Выброшены огромные деньги, раздут колоссальный пиар, а на выходе - скромный результат.

"Какие речи странные!"

Годами власти долбили по головам россиян патриотическим молотом о новом бронетанковом чудо-оружии – танках "Армата" и БТР "Бумеранг".

А теперь, вдруг, оказывается, по заявлению вице-премьера Борисова, про "Армату" и "Бумеранг", что не нужно ими "наводнять все вооруженные силы".

Неожиданно.

В чем же причина?

Очень дорогие.

И что же делать?

Оказывается, по словам вице-премьера РФ Борисова, самое лучшее – это "модернизация старых образцов", вроде Т-72. И это – "эффективные решения", которые позволяют "имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО … решать поставленные задачи".

Что за "задачи" успели нарешать российские ВС, не очень понятно. Где? В Украине? Сирии?

Кроме того, с армиями стран НАТО эта модернизированная военная техника не сталкивалась. Поэтому оценить, насколько решения, о которых говорит вице-премьер Борисов, "эффективны", рано. Это он так думает, что "эффективны", а как на самом деле, - неясно.

А что же, когда проектировали "Армату" и "Бумеранг", неясно было, сколько они будут стоить и сколько их нужно для вооруженных сил? Если всё так оптимистично с модернизацией старых образцов, может быть имело смысл только этим и заниматься? Хотя, как же без перспективы?

В общем – понятная для России картина. Выброшены огромные деньги. Раздут колоссальный пиар. А на выходе - скромный результат.

Теперь новая идея – давай модернизацию старого! И, конечно, деньги на новую задумку. Новая мода. Теперь это по "цене, эффективности и качеству" - лучшее, что есть на планете.

Может, лучше не Т-72, а Т-34 модернизировать – удивить мир.

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