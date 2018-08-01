Топ-50 супергероев в истории кино 2 1.08.2018, 12:04

Кинокритики издания Rolling Stone составил рейтинг.

Кинокритики издания Rolling Stone (перевод - «Новое время») представили подборку из 50 лучших супергероев из фильмов всех времен.

"В рейтинг вошли 50 величайших героев в плащах, простых парней, которые борются с преступниками, персонажей Лиги справедливости и Мстителей, супергероев из вселенной Marvel и не только», – написали составители списка.

Когда экспертам приходилось оценивать супергероя, которого в разных фильмах исполняли разные актеры, авторы рейтинга выбирали только одного артиста, который, по их мнению, сыграл лучше всего. Это было сделано для того, чтобы в списке не числилось, к примеру, шесть Бэтменов.

Топ-50 супергероев в истории кино:

50. Токсичный мститель

49. Спиди-гонщик

48. Стервятник

47. Черепашка-ниндзя Рафаэль

46. Гамора, Стражи Галактики

45. Флэш Гордон

44. Ртуть, Люди Х (Эван Питерс)

43. Бэймакс, Город героев

42. Зимний солдат

41. Доктор Манхэттен, Хранители

40. Убивашка, Пипец

39. Робокоп (в исполнении Питера Уэллера)

38. Шторм, Люди Х (Холли Берри)

37. Фантом

36. Доктор Стрэндж

35. Человек-муравей

34. Дракс Разрушитель, Стражи Галактики

33. Мистик, Люди Х

32. Домино, Дэдпул 2

31. Роршах, Хранители

30. Хэнкок

29. Реактивный енот, Стражи Галактики

28. Барбарелла

27. Халк (в исполнении Марка Руффало)

26. Окойе, Черная пантера

25. Ворон

24. Судья Дредд (в исполнении Карла Урбана)

23. Нео, Матрица

22. Блэйд

21. Тор

20. Профессор Х (в исполнении Патрика Стюарта)

19. Виолетта Парр, Суперсемейка

18. Грут, Стражи Галактики

17. Валькирия, Тор

16. Черная вдова, Мстители

15. Скотт Пилигрим

14. Дэдпул

13. Хэллбой

12. Ракетчик

11. Капитан Америка

10. Человек паук (в исполнении Тома Холанда)

9. Железный человек

8. Хелен Парр, или Эластика, Суперсемейка

7. Человек тьмы

6. Черная пантера

5. Чудо-женщина

4. Дэвид Дан, Неуязвимый

3. Бэтмен (в исполнении Майкла Китона)

2. Супермен (в исполнении Кристофера Рива)

1. Росомаха