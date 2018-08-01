Андрей Стрижак: Суд превратился в трибуну для поддержки профсоюза РЭП 1.08.2018, 12:07

Андрей Стрижак

Фото: Facebook

Почему дело, состоящее из 11 томов, суд рассматривает так быстро, назначая заседания одно за другим?

Сайт профсоюза РЭП praca-by.info обратился за комментарием к активисту профсоюза РЭП Андрею Стрижаку, заместителю председателя профкома Гомеля:

- Из восьми сотен допрошенных членов профсоюза суд опросил около десяти человек. И уже на третий день процесса судья переходит к исследованию письменных доказательств. Скорость, с которой ведется рассмотрение дела, говорит о том, что власть понимает: каждый день процесса - это очередное доказательство того, что следствие давило на свидетелей, угрожало им тюрьмой и принуждало к оговорам. Такое впечатление складывается у меня после выступления свидетелей, которые массово отказываются от своих показаний. Полный зал слушателей, пристальное внимание СМИ, скандальное признание Юлии Юхновец о работе на КГБ - это создает совсем не ту картинку, которую хотела показать власть.

Суд планировался как позорный столб, к которому хотели пригвоздить Федынича, Комлика и весь РЭП, - а превратился в трибуну для поддержки независимого профсоюза. Есть такое восточное единоборство: айкидо, в котором для победы используется сила противника. Власть обрушила на нас всю мощь репрессивной системы - а мы используем процесс, чтобы показать: профсоюз РЭП - организация, стоящая на защите прав работников.