Экономист: От курса рубля можно ждать любых сюрпризов 1.08.2018, 12:10

Белорусский рубль оказался заложником геополитических игр.

Что происходит с российской валютой? Каких изменений можно ожидать в отношении курсов иностранных валют и белорусского рубля в ближайшее время и более дальней перспективе? Ситуацию на валютном рынке Myfin.by комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).

- За минувшую неделю курсы белорусского рубля на валютном рынке не претерпели заметных изменений. И в целом даже курс белорусского рубля особо не поменялся, произошло только небольшое ослабление к валютной корзине - на 0,1%. При этом доллар и евро снизились примерно одинаково - на 0,3%. Российский рубль подрос - на 0,5%.

Однако несмотря на то, что вроде бы ничего существенного и не было зафиксировано, произошло несколько событий, которые заслуживают отдельного внимания.

Для российского рубля наиболее важны именно геополитические факторы

Начнем с российского рубля. Так получилось, что в середине недели он резко - буквально за пару часов - ослабел больше чем на 1%. И связано это было с тем, что в США анонсировали расширение антироссийских санкций. В частности, снова была затронута тема возможных ограничений, связанных с российским госдолгом, то есть облигациями Федерального займа.

Попутно еще президент США Дональд Трамп высказался по поводу вмешательства России в американские выборы.

Естественно, реакция российского рубля долго ждать себя не заставила - он моментально потерял больше 1%.

При этом важно, что в это же время дорожала нефть, и в России был налоговый период, который традиционно сопровождается ростом спроса на национальную валюту. То есть, как раз были предпосылки для укрепления рубля.

Эти события в очередной раз подтверждают факт: на текущий момент ситуация такова, что для российского рубля наиболее важны именно геополитические факторы. И на их фоне на второй план отходят любые фундаментальные обстоятельства: стоимость нефти, интервенции Минфина на выплаты по валютному долгу и все прочее.

Динамика курса российской валюты может быть абсолютно непредсказуемой

То есть, геополитическая напряженность вокруг России сейчас играет для российского рубля наиболее важную роль. И, хотя российский рубль в последующие дни скорректировался, и в целом по итогам недели ему даже удалось укрепиться примерно на 0,8%, мы должны понимать: с учетом геополитических рисков динамика курса российской валюты в обозримой перспективе может быть абсолютно непредсказуемой.

И все, для кого важны курсы валют, должны быть морально готовы, что в любой момент могут произойти изменения и допустима абсолютно любая волатильность. Это касается, разумеется, не только российского валютного рынка, но и белорусского, потому что мы по-прежнему очень тесно связаны с Россией торговыми отношениями.

Это первое.

Противостояние между еврозоной и США

Второй момент, который стоит оговорить, - это такое своеобразное противостояние между еврозоной и США, связанное также с курсами валют. Создается такое ощущение, что США и представители еврозоны очень активно используют вербальные интервенции для того, чтобы влиять на курсы валют.

Буквально недавно Трамп высказал недовольство по поводу того, что американский доллар слишком крепкий. И, разумеется, американская валюта моментально ослабела. А несколько дней назад была пресс-конференция Европейского центрального банка и глава ведомства Марио Драги придерживался такой исключительно мягкой риторики, вследствие чего сразу же обвалился евро.

Таким образом евро и доллар «дергаются» из стороны в сторону и по итогу заметных подвижек не происходит, но важен просто сам этот факт противостояния.

Дело в том, что курсы валют являются очень весомым оружием в ходе торговых войн. И складывается такое ощущение, что сейчас среди развитых стран мира практически не осталось желающих обладать крепкой национальной валютой. Наоборот, все хотят, чтобы валюта максимально ослабела, чтобы не рос импорт, а рос экспорт. Курсы валют важны, так как они могут очень сильно влиять на объемы экспорта/импорта. И это стоит отметить.

О курсах валют в перспективе полугодия

Факторы, которые я назвала выше, вызвали некоторые внутринедельные колебания курсов валют, но если мы говорим об итогах недели, то они в целом получились нейтральными. И в ближайшее время никаких глобальных изменений не предвидится.

Однако напомню, что в силу некоторой непредсказуемости российского рубля, связанной с геополитикой, всегда нужно быть готовым к любому сценарию.

Что же касается среднесрочного прогноза для белорусского валютного рынка, то он аналогичен тому сценарию, который был озвучен в предыдущих прогнозах.

С учетом ряда внешних рисков, связанных с валютным госдолгом и укреплением белорусского рубля по отношению к российскому, слишком быстрым ростом заработных плат, я полагаю, что в перспективе полугодия в Беларуси будут постепенно расти курсы всех трех иностранных валют.