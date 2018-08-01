Семья из Англии ездит по Беларуси и ставит мемориалы жертвам Холокоста 1.08.2018, 12:45

Англичане установили по всей стране уже 112 памятников.

Семья Лазарус из Лондона уже почти 14 лет устанавливает в Беларуси мемориалы на месте массового убийства евреев, пишет hrodna.life. Тут у них нет ни родственников, ни корней. Их сюда привела судьба. Свой 111-й и 112-й памятные знаки Лазарусы открыли 30 июля в Свислочским районе Гродненской области.

В 2003 году Даяна и Майкл Лазарусы основали Фонд имени Саймона Марка Лазаруса, чтобы сохранить память жертв Холокоста в Беларуси. Сегодня в городах, поселках и деревнях по всей стране стоит 112 памятников. Их разработал белорусский архитектор Леонид Левин.

«В начале 2000-х я приехала в Беларусь с благотворительной миссией, никак не связанной с установкой мемориальных знаков, — рассказывает Даяна. — В один из дней кто-то из минской синагоги объяснил мне, что в Беларуси множество мест, где убивали евреев во время войны, но они никак не обозначены и на это у местных евреев нет средств. Когда я вернулась домой, я начала расспрашивать людей, кто бы мог помочь в этом проекте, но все отказывались. И тогда мой муж Майкл сказал: а почему же мы не можем это сделать? Так мы и начали».

Майкл Лазарус идет по лесу к мемориалу. Возможно, именно этой тропой в 1942 году и вели евреев на смерть

Погибли, потому что были евреями

Вскоре семья Лазарус приехала в Минск вновь и встретилась там с главой американского еврейского распределительного комитета в Беларуси Мариной Фруман. Женщина рассказала англичанам, какие им нужно получить разрешения.

«Мы обратились к уполномоченному по делам религий и национальностей и обсудили этот вопрос, — рассказывает Майкл. — Нам сказали, что идея хорошая, но спросили, что будет написано на мемориалах. Мы ответили: „Здесь погибли евреи“. В ответ нам предложили писать на мемориалах, что погибли белорусские патриоты. Но эти люди были убиты не как белорусские патриоты, а именно как евреи».

Один из памятников вблизи Свислочи. Здесь в урочище Вишевник в годы Второй мировой войны были расстреляны свыше 1,5 тыс. евреев. Местные говорят, что в дни расстрела с земли долго было слышно стоны.

Иностранные языки не хотели согласовывать

После долгого обсуждения чиновники и инициаторы пришли к согласию. На каждом памятнике обозначено место гибели и число погибших, все надписи на трех языках: белорусском, английском и иврите.

«Иностранные языки на памятниках сначала представители власти не хотели согласовывать, но через какое-то время все наши условия были приняты. Перед реализацией проекта у нас была просьба к минской еврейской общине: чтобы в мемориальную комиссию вошли представители всех еврейских организаций Беларуси», — добавил Майкл.

Майкл Лазарус возле мемориала. По воспоминаниям местных старожилов, здесь в 1942 году выкопали три большие ямы и несколько дней свозили сюда евреев из Свислочского района.

Из большой ямы смерти выбрался один еврей

Именно это условие — участие всех организаций — помогло многим маленьким городкам получить мемориал. Например, в Свислочи много лет собирал информацию о погибших евреях представитель программы иудео-христианского диалога «Шомер Интернешнл» Валерий Якута. То, что в этом месте установили мемориал, это и его личная заслуга.

«На месте, где покоится более 1500 ни в чем не повинных людей, долгое время был советский памятник со звездой. Но сегодня установили правильный мемориал, который показывает, что здесь погибли именно евреи. Эти люди были обречены на смерть, потому что были не тот национальности, — рассказывает Валерий. — Мне удалось отыскать свидетелей тех событий. Из трех огромных рвов,

где сегодня колхозное поле, удалось выбраться только одному человеку. Это был местный футболист, он смог добраться до знакомых и прятался всю войну».

Интересно, что Валерий сегодня живет именно в том доме, где скрывался этот еврейский футболист.

Мемориал у синагоги в Порозово. Во время Второй мировой погибло около 300 местных евреев

Мемориалы будут устанавливать и дальше

На открытие мемориалов в Свислочь и Порозово приехало много гостей, среди них посол Германии в Беларуси Петер Деттмар, раввины из Беларуси и США, представители различных еврейских организаций и другие.

Семья Лазарус отметила, что мемориалы будут устанавливаться в Беларуси до того момента, пока все места массовой гибели евреев не будут увековечены. Со слов представителей еврейских организаций, в Беларуси еще около 500 мест, где происходили массовые убийства евреев.

Известно, что к проекту англичан присоединились инвесторы из США.