Brexit: ЕС направил письма послам Британии 1.08.2018, 12:54

Стала известна дата отзыва всех британских дипломатов из представительств Евросоюза.

Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий (EEAS) из-за Brexit отзовут всех британских дипломатов, работающих в посольствах ЕС во всем мире, не позднее сентября 2019 года.

Соответствующее письмо британским сотрудникам направили генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зельмайер и глава EEAS Хельга Шмидт, сообщает Politico.

Послы и другие высокопоставленные должностные лица с британским гражданством, которые работают в ЕС, "будут обязаны вернуться в штаб-квартиру до 29 марта 2019 года". У младшего персонала будет время до сентября, чтобы вернуться в Брюссель с плановой ротацией сотрудников EEAS.

Хорошей новостью для дипломатов с британским паспортом является то, что почти во всех случаях они смогут сохранить свою работу.

В письме отмечается, что Еврокомиссия и EEAS "будут щедро и прозрачно использовать исключения, предусмотренные статьей 47 Условий занятости других должностных лиц" - это статья, которая позволяет им разорвать договоры сотрудников, которые перестают быть гражданами страны-члена ЕС.

Зельмаер и Шмидт указали, что "в конкретных случаях, таких как конфликты интересов или международные обязательства", британский персонал может быть уволен.

Как ожидается, временный и контрактный персонал в посольствах ЕС потеряет работу, если они имеют только британское гражданство. Граждане Великобритании больше не будут наниматься в посольства ЕС.