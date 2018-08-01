Во имя святого Игнатия 1.08.2018, 13:07

Четырежды самый минский монастырь.

31 июля во многих западных странах отмечался день памяти Игнатия Лойолы – католического святого, основателя ордена иезуитов. На белорусских просторах этот орден оставил немало следов, но чтобы далеко не ходить, журналисты planetabelarus.by взяли слегка позабытый монастырь в Минске, и вот что интересного о нем «накопали».

САМЫЙ БОЛЬШОЙ

Иезуиты всегда ценили размах. Например, в королевском городе Гродно они отгрохали монастырь, который в ХVIII веке считался самым большим во всей Речи Посполитой. Не сильно отстала по размерам и минская обитель ордена. Монастырские и хозяйственные (конюшня, винокурня, кузница и т.д.) постройки занимали весь квартал, очерченный современными улицами Революционной, Комсомольской, Интернациональной и площадью Свободы. Фасадом на площадь (в те годы Верхний рынок) выходил двухбашенный иезуитский храм – ныне кафедральный костел Пресвятой Девы Марии – изысканный памятник архитектуры барокко.

Возведенная в 1700-1732 гг. базилика (к слову, в римском архиве иезуитов по сей день хранится ее проектный план), без малого два столетия оставалась самым высоким и заметным зданием в Минске – фактически его символом.

САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ

Слева от костела до неузнаваемости перестроенное сохранилось здание бывшей иезуитской школы – коллегиума, ныне Республиканского музыкального колледжа. Поскольку строили иезуиты добротно и на века, преимущества этого, пожалуй, самого комфортного в Минске здания быстро оценили заезжие випы: в разное время здесь останавливались русский царь Петр I и шведский король Карл ХII, украинский гетман Мазепа и французский маршал Даву. После присоединения наших земель к Российской империи здание превратили в губернаторский дворец, в котором, опять же, ночевали императоры Павел I и Александр I. А после революции, в 1919–1933 гг., в бывших иезуитских стенах разместился первый белорусский Дом правительства, в то время называвшийся Домом Советов.

САМЫЙ САНОВНЫЙ

В 80-е годы XVIII века в минском иезуитском коллегиуме преподавал теологию Тадеуш Бжозовский – проповедник, который в 1805 году станет генералом (т.е. главой) всего ордена иезуитов. Согласно сану, 19-й генерал Общества Иисуса находился в прямом подчинении папы римского, а первым иезуитским генералом, как известно, был сам Игнатий Лойола. Что же касается Бжозовского, то именно его стараниями в 1812 году Полоцкий иезуитский коллегиум был преобразован в университет – первый на территории нынешней Беларуси, а тогда второй после Виленского.

САМЫЙ АВТОНОМНЫЙ

Несмотря на то, что обитель иезуитов расположена в самом центре старого Минска, она не была связана подземными ходами ни с одним из окружавших ее монастырей. Считается, что первый тоннель под Верхним городом построили доминиканцы в начале ХVII века. Позже подземные коридоры соединили многие монастыри и храмы Минска, образуя развилки и перекрестки под ратушным сквером. Но ни один из них не вел в сторону иезуитского квартала… Возможно, это случилось потому, что здания этого комплекса строились чуть позже остальных монастырей, а может, сохранившиеся, но пока не обнаруженные, склепы еще хранят свою тайну – подобно подземельям бывшего иезуитского костела в Несвиже, прототипом которого стал римский храм Иль-Джезу, в котором похоронен Игнатий Лойола.