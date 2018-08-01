30 гродненских журналистов протестуют против преследования коллег 1.08.2018, 13:21

Александр Денисова (слева) и Алексей Кайрис

Они направили силовикам официальное обращение в защиту Денисова и Кайриса.

Гродненские журналисты направили обращение в защиту своих коллег Александра Денисова и Алексея Кайриса в Управление внутренних дел администрации Ленинского района города Гродно, сообщает гродненская «Весна».

Ранее три десятка гродненских журналистов, членов Белорусской ассоциации журналистов, приняли обращение в защиту Денисова и Кайриса, которым грозит уголовное преследование за сюжет на телеканале "Белсат".

Напомним, что 23 июля в Гродно милиция провела обыски у местных журналистов-фрилансеров, сотрудничающих с телеканалом "Белсат" - Александра Денисова и Алексея Кайриса. Поводом стал сюжет о состоянии одного из местных интернатов. В результате у журналистов забрали компьютеры, телефоны и другую технику.

Сейчас гродненские журналисты собрали подписи и направляют силовикам уже письменное обращение как официальный документ. В нем говорится следующее:

"Мы, гродненские журналисты, выражаем решительный протест против преследования наших коллег Александра Денисова и Алексея Кайриса, призываем прекратить давление на журналистов-фрилансеров и требуем вернуть всю изъятую технику. Мы считаем возмутительными обыски у родителей журналистов и рассматриваем это как давление через семью.

Давление на журналистов имеет открытый характер запугивания и шантажа и противоречит нормам Конституции, национального законодательства и международным обязательствам Беларуси в области обеспечения свободы распространения информации".