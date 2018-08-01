13 тунеядцев

13 тунеядцев12
- 1.08.2018, 13:34
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И кто после этого в нашей стране дармоед?
На заседании комиссии по содействию занятости населения (в народе — по вопросам «тунеядцев») в Клецком районе 13 членов комиссии приняли четырех человек. И кто после этого в нашей стране тунеядец?
Чиновники приводят статистику: с февраля в Клецком районе провели 10 заседаний комиссии, за помощью в трудоустройстве обратилось 80 человек. Получается, в среднем 8 «тунеядцев» приходит на одно заседание, пишет «Солидарность».
Чтобы обеспечить явку, комиссия подключает на помощь милицию, а в сельской местности — работников сельисполкома. Любопытно было бы подсчитать, сколько рабочих часов тратят все эти люди на то, чтобы пригласить «тунеядцев» на заседания. Не за «спасибо» же они этим занимаются.
И главное: зачем было тратить такие ресурсы, если в каждом исполкоме есть отдел занятости населения, который и должен помогать людям с трудоустройством?
В интервью FINANCE.TUT.BY глава комиссии — председатель Клецкого районного Совета депутатов Светлана Чекун рассказала:
— Люди, как правило, редко ищут что-то конкретное. В основном приходят и говорят: «Хочу зарплату 1000 рублей». Многие меряют именно по зарплате. Но больше востребованы рабочие специальности.
Очевидно, оставшиеся без работы жители Клецкого района ориентируются на заветную тысячу и не хотят работать за еду. Напомним, в июне Белстат отрапортовал о средней зарплате в стране 953 рубля.
Скольким «тунеядцев» комиссия нашла работу с зарплатой мечты, которую власти обещают уже десять лет,— неизвестно.
Народ на форумах задается вопросом: «Когда уже настоящие тунеядцы начнут выполнять свои обязанности по созданию рабочих мест, занятости населения, прописанные в Конституции? С достойной оплатой труда, а не десятью обещаниями «по пиццот» и «по тыще» в долларовом эквиваленте».