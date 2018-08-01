Белорус выиграл в покер $5,2 миллиона 5 1.08.2018, 14:04

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Никита Бодяковский на турнире в Чеджу.

Фото: Дэнни Максвелл, pokernews.com

Этот выигрыш – самый крупный за всю историю выступления белорусских покеристов.

Никита Бодяковский стал победителем турнира HK$2,000,000 Main Event, который проходил в рамках серии Triton Super High Roller Series в южнокорейском городе Чеджу, пишет belmir.by.

Призовые белорусского игрока в итоге составили 41 250 000 гонконгских долларов, что в пересчете равно примерно 5 215 000 американских долларов.

Данный выигрыш – самый крупный не только в карьере самого Никиты, но и в целом за всю историю выступления белорусских покеристов на «живых» турнирах.

Напомним, ранее крупнейшей суммой, которую брал Бодяковский, были 2,5 млн долларов, и заработал он их в мае этого же года на турнире этой же серии – Triton Super High Roller Series в Черногории.

Данный выигрыш оставался и национальным рекордом.

Новая победа также должна сильно поднять белоруса в рейтинге общего выигрыша за карьеру среди всех игроков мира. До турнира в Чеджу он находился на 52 месте, сейчас окажется примерно на 28-м.

Один на один с игроком из Малайзии. Фото: Дэнни Максвелл, pokernews.com

HK$2,000,000 Main Event проходил в течение трех дней, с 30 июля по 1 августа. В нем приняли участие 55 игроков, включая повторные входы.

Каждый из них внес по 2 млн гонконгских долларов вступительного взноса, что равно около 253 тысяч американских долларов.

Никита почти все время находился в лидерах по количеству фишек. Тем не менее, в третий день за финальным столом несколько часов он был очень близок к вылету. Однако сумел спасти ситуацию.

В конце концов Бодяковский остался один на один с игроком из Малайзии Чен Вэй Леонгом, имея при этом шестикратное превосходство в фишках.

После недолгой борьбы белорус одержал крупнейшую в своей карьере победу. Ее принесла ему красивая комбинация из двух тузов. У соперника оказались лишь две шестерки.