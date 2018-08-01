За «сильную» и землянистую 1.08.2018, 14:27

Как Беларусь не повели за цивилизованным миром.

Когда-то Лукашенко заверял электорат, мол «в землянки пойдем, но нормальную жизнь людям обеспечим».

Воды с тех пор утекло немало, а о нормальной жизни многие белорусы по-прежнему лишь мечтают. При этом в землянки правитель не пошел, хотя слова его запали в душу некоторым соотечественникам, и те по сей день используют их как руководство к действию, пишет «Белгазета».

На прошлой неделе в Жодино был задержан 35-летний минчанин, находящийся в межгосударственном розыске за мошенничество. Вычислил беглеца курсант академии МВД, пережидавший дождь на автобусной остановке. Он обратил внимание на мужчину, который проходил мимо, и вспомнил, что пару лет назад милиция разыскивала злоумышленника, вырвавшего у женщины сумку с банковскими карточками. Снимая деньги с одной из карточек, преступник попал в объектив камеры видеонаблюдения - по этому фото милиция его и разыскивала.

Курсант хорошо запомнил тот снимок, и ему показалось, что прохожий очень похож на «сумчатого» грабителя. Парень оказался не промах и заговорил с мужчиной. Благо и тема нашлась подходящая - грибы. Когда беседа была в разгаре, курсант как бы невзначай позвонил своему начальнику и вызвал подкрепление.

Пока говорили о грибах, дождь кончился, и мужчина продолжил путь вдоль трассы, направившись в сторону Борисова. Курсант пошел следом. А вскоре подъехал и наряд милиции. Мужчина свернул в лес, там его и задержали.

Но дальше выяснилось самое интересное. Оказывается, разыскиваемый два года прожил в лесу. Хотя до этого жил в Минске. Помехой для счастливой столичной жизни стала его страсть к азартным играм. Проигравшись до копейки, он лишился жены, ребенка, друзей. Тогда мужчина взял в банке большой кредит и крупную сумму денег взаймы у знакомых, чтобы отыграться. Но отыграться не получилось.

После этого минчанин решил уйти в лес и жить там, подальше от соблазнов.

Жил он в самодельном шалаше, и зимой и летом. Едой также обеспечивал себя сам: ловил рыбу, собирал грибы, ягоды, иногда продавал их. Шалаш его стоял рядом с местом отдыха водителей фур, которые нередко оставляли продукты, взятые в дорогу. Иногда даже одежду оставляли. А учитывая, что кругом был свежий воздух и экологически чистая, без всяких айфонов-плафонов обстановка, жизнь экс-минчанина в лесу можно назвать «нормальной».

Когда «гарант» отечественной «стабильности» в очередной раз захочет поговорить о землянках, этот пример он может привести в качестве иллюстрации того, что в Беларуси вполне можно прожить и без цивилизации - были бы шалаш да грибы.