В Италии заблокировали назначение пророссийского журналиста главой телеканала 1 1.08.2018, 14:33

Назначение Марчелло Фоа не поддержали депутаты партии Берлускони.

Итальянские законодатели в среду отклонили назначение пророссийского журналиста евроскептика Марчелло Фоа главой общественной телекомпании RAI.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе о выдвижении Фоа на пост председателя популярного среди итальянцев телеканала объявил вице-премьер Луиджи ди Майо.

Фоа поддержали большинство членов парламентского комитета по надзору за общественным вещателем, однако для утверждения кандидатуры необходимы были две трети голосов "за".

Заблокировать назначение Фоа позволило то, что его не поддержали депутаты партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия". Партия является союзницей ультраправой правящей политсилы "Лига" в нескольких регионах страны.

Впервые новое популистское правительство Италии потерпело поражение в парламенте, где у него есть удобное большинство.

Фоа критиковали за его евроскептические и пророссийские позиции. Пока не ясно, будет ли правительство настаивать на его кандидатуре или поддержит другого кандидата.