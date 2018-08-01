Политзаключенный Михаил Жемчужный снова попал в ШИЗО 1.08.2018, 15:17

Михаил Жемчужный

Фото: RFE/RL

Вопрос о положении Жемчужного обсуждается на международном уровне.

В администрации Лукашенко рассмотрели обращение ряда общественных объединений о помиловании политзаключенного Михаила Жемчужного, сообщает правозащитный центр «Весна».

Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Г. Шлык в своем ответе указал, что "в соответствии с указом Лукашенко от 3 декабря 1994 г. №260 «Об утверждении Положения о порядке осуществления в Беларуси помилования осужденных, освобождения от уголовной ответственности лиц, способствовавших раскрытию и устранению последствий преступлений» вопрос помилования осужденного Михаила Жемчужного может быть рассмотрен только по его личному ходатайству".

Ходатайство политзаключенный должен подавать на имя правителя через администрацию исправительной колонии, которая направляет его в администрацию Лукашенко с приложением копий судебных постановлений, характеристик и других необходимых документов, имеющих значение для рассмотрения вопроса о помиловании.

Важно отметить, что вопрос о положении Михаила Жемчужного обсуждался в ходе 63-ей сессии Комитета против пыток ООН, а также его дело было в повестке дня Диалога по правам человека ЕС-Беларусь.

Более того, правозащитникам стало известно, что давление на Михаила Жемчужного со стороны администрации исправительной колонии №9 не прекращается. Так, после двух месяцев содержания в ПКТ (с 10 апреля) к предыдущим взысканиям в отношении политзаключенного добавились следующие: 10 суток ШИЗО от 20 июня, затем снова 10 суток - от 30 июня, и снова 10 суток - от 10 июля, и опять 10 суток – от 21 июля. Мотивировка наложения взыскания на Жемчужного остается прежней – «отказ следовать в отряд».

По-прежнему остается проблема с получением и отправлением корреспонденции. По этому поводу Михаил Жемчужный уже обращался в прокуратуру, которая в свою очередь перенаправила жалобу в Могилевский УДИН. УДИН в свою очередь в своем ответе указал, что из 32 писем, которые отправлял Жемчужный, вышли за пределы колонии только 12. Некоторые письма были уничтожены, что стало со всеми остальными – до конца не ясно.

Также Михаил Жемчужный дважды отправил обращение в Могилевскую наблюдательную комиссию с просьбой посещения колонии. Однако, его второе обращение вернули по причине того, что его отправка должна происходить по общей процедуре – через цензоров, а не через спецчасть, как сделал политзаключенный. При этом первое обращение в ОНК, переданное также через спецчасть, было отправлено.

Михаил Жемчужный обжаловал в суд очередные взыскания, вынесенные ему еще в ноябре 2017 года: 10 суток от 1 ноября, пять суток от 11 ноября, по 10 суток от 16 ноября и от 27 ноября. Суд отказал в удовлетворении жалоб 20 июля. Политзаключенный уже подал кассационную жалобу на решение суда.

Напомним, проблемы у Михаила Жемчужного начались со времени перевода в колонию №9, где с попустительства администрации для него были созданы унизительные условия для отбывания наказания, организована кампания травли.